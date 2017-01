La herida no cierra: "Todavía no me perdono lo que erré en el clásico"

El delantero de River Plate todavía no se perdona las dos situaciones que desperdició ante Boca en el último clásico del Monumental. "El resultado hubiera terminado de otra manera", aseguró.

Para poder crecer en lo profesional y como persona es clave que uno tenga autocrítica. Si hay alguien que sabe de la materia es Lucas Alario.

El delantero de River metió tres goles en la histórica final de la Copa Argentina ante Rosario Central, pero todavía se lamenta las situaciones desperdiciadas ante Boca, una semana antes en el Monumental: "En ese momento no me perdoné el gol que me erré en el clásico. Tuve dos claras y todavía no me lo perdono a pesar de que al poco tiempo le hice tres a Central".

¿Por qué tanto lamento? Lo explicó él: "Porque en ese momento nos hubiéramos puesto 3 a 1 arriba y seguramente el resultado hubiera terminado de otra manera. Pero ya está, ya pasó. Hay que mirar siempre para adelante".

Por último, lejos de entrar en polémica, afirmó que a él no le interesa que el Xeneize no juegue la competencia más importante: "River se merece estar en todas las ediciones de la Copa Libertadores y por suerte gracias a todo el esfuerzo del plantel lo logramos. Después, no me interesa quién más juegue o no juegue la Copa".