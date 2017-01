La mitad de los trabajadores cobran menos de $9.000 por mes

La mitad de la población ocupada ganaba al término del tercer trimestre del año hasta 9.000 pesos mensuales y, mientras que el 10 por ciento más pobre de la población ganaba hasta 2.500 pesos, el 10 por ciento más rico ganaba entre 20.000 y 250.000 pesos por mes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El organismo dio a conocer hoy la "Distribución Funcional del Ingreso" para el período julio – septiembre de este año cuando la actividad económica registraba una caída del 3,7% , y la tasa de desocupación se ubicaba en el 8,5%, y la de la sub ocupación demandante del 7%, estos últimos dos valores, ligeramente por debajo de los del segundo trimestre.



Cuando el Indec realiza la misma medición pero por Hogares, es decir, que se suman todos los ingresos de los habitantes de un mismo núcleo habitacional, la mitad gana hasta 15.700 pesos por mes, el 10 por ciento más pobre hasta 5.828 pesos, y el 10 por ciento más rico entre 41.250 y 280.000 pesos.



De esta manera, el primer decil de la Distribución del ingreso, un poco más de dos millones de personas, y el 7,6% de la población de la muestra, recibe un ingreso medio de 4.056 pesos por mes.



En contrapartida, el último decíl, el de mayores ingresos recibe 60.962 pesos por mes, unas 15 veces lo que gana en promedio el más pobre, concentrando 3,1 millones de personas, el 11.5% de la muestra.



Dicho de otra manera, el 10 por ciento de los hogares más pobre de la población concentra el 1,9% del ingreso total, mientras que el 10 por ciento más rico reúne el 29,1%



Asimismo, el informe del Indec dio cuenta que, al tercer trimestre de 2016, había en el país 10,8 millones de personas que no percibían ingresos. Son 177.000 menos que a fines del segundo semestre.



A fin de año, el Presidente Mauricio Macri, manifestó su confianza en que su gobierno "sea juzgado por si pude o no reducir la pobreza".



En declaraciones realizadas a la 104.7 "La Radio" de Resistencia, Chaco, el mandatario destacó que su gestión transparentó "el nivel de inflación y pobreza que teníamos en el país" y que "fue un compromiso que asumí, el que digamos la verdad. Es la única manera que tenemos para relacionarnos los argentinos, de respetarnos diciendo las cosas como son".



También en diciembre, el ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, y ahora senador por el Frente Para la Victoria, Abal Medina aseguró que "no había visto realmente la magnitud que tenía el tema" de la pobreza en Argentina.



"El Movimiento Evita, que es el sector al que pertenezco, lo venía planteando hace mucho tiempo con más claridad mientras muchos de nosotros, me hago cargo, seguíamos pensando que eso se solucionaba con las herramientas tradicionales", dijo el legislador.