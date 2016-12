La Nación quiere empezar las clases el 6 de marzo y eliminar los feriados puente

Los ministros de Educación de toda las provincias junto con el titular de la cartera nacional, Esteban Bullrich, se encaminan a cerrar este viernes un acuerdo para establecer el inicio del ciclo lectivo 2017 para el 6 de marzo próximo, en el cierre de la 75° Asamblea del Consejo Federal de Educación.



Según publica Ámbito Financiero, la agenda formal no sólo incluye el inicio de clases, sino también el debate generado por la conveniencia o no de eliminar los feriados puente para cumplir con el total del calendario escolar.



"El calendario 2017 tendrá 180 días de clases más cinco de jornadas pedagógicas", señaló Bullrich antes del inicio de la asamblea del Consejo. En esa línea, y en cuanto si es conveniente o no poner como meta más o menos jornadas escolares, desde la mayoría de los distritos consideran que "eso no cambia el nivel de calidad" de la educación en el país.



Por otra parte, el funcionario dijo que "el planteo que ha hecho el Ministerio de Turismo" de la Nación sobre los feriados puente "es que sean dos durante 2017", algo que seguramente será tratado durante esta jornada.



Las declaraciones del ministro generaron críticas desde el sector de turismo que se ve beneficiado por los feriados puente. Así, según el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) de Mar del Plata, los dos fines de semana largos generados por feriados puente representaron, en 2015, ingresos por $3012 millones.