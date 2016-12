La parte más dura: las despedidas en las ceremonias individuales

Después del emocionante funeral colectivo que se llevó a cabo el sábado en el Arena Condá, las víctimas del vuelo Chapecoense comenzaron este domingo a tener ceremonias individuales en sus lugares de origen, según informa la cadena O Globo, y en el caso del arquero Danilo y el entrenador Caio Júnior, sus cuerpos son velados en el estado brasileño de Paraná.



El cuerpo de Danilo es velado en el centro de eventos Carlos Yoshito Mori en Cianorte, ciudad al noroeste del estado. El funeral está previsto para este domingo a las 16.



Cientos de personas, entre familiares, amigos y residentes de Cianorte, participaban del velatorio.

Danilo fue uno de los ídolos Chapecoense y uno de los héroes de la clasificación del equipo catarinense a la final de la Copa Sudamericana. El club iba a disputar ese trofeo el pasado miércoles contra el Atlético Nacional, cuando el avión que llevaba al equipo a Medellín en Colombia cayó , matando a 71 personas.



El sábado por la noche, el equipo de Colombia hizo un emotivo homenaje a Chapecoense durante el partido de la Liga Colombiana contra el Independiente Santa Fe.



Además de familiares y amigos, al velatorio también asistieron atletas y dirigentes de Cianorte, donde Danilo comenzó el juego en 2003. El club anunció que en la memoria del arquero no va a usar la camiseta número 1 durante las competiciones en 2017.



En Paraná, Danilo también defendió el arco del Ingeniero Beltrao (2006), Cianorte (2006-2007), Nacional (2008), Paranavaí (2009), los ferroviarios (2009-2010), Arapongas (2010-2011) y Londrina (2011-2013 ).



En Curitiba, el cuerpo técnico Caio Júnior está siendo velado en la Iglesia de los Pajaritos. Antes de la misa de cuerpo presente, los hinchas hicieron un homenaje al entrenador con cantos y banderas en frente de la iglesia. Los aficionados aún gritaban "¡Vamos, vamos, Chape!".



La misa contó con la presencia de amigos, la familia, el entrenador Cuca y ex jugador Ricardinho y Sergio Prestes, que fue entrenador asistente.



"Hemos perdido un buen amigo. Guardo los mejores recuerdos posibles. Creo que estaba viviendo el mejor momento como entrenador. Yo estaba muy feliz y a gusto. Se sentía bien y hablaba de ello. Por desgracia, no puede alcanzar la felicidad de ganar el título. Tuvo esta tragedia y estamos muy tristes", dijo Ricardinho en una entrevista para "Fox Sports".