La primera lista de Sampaoli la encabeza Messi

El casildense Jorge Sampaoli elevará este viernes su primera lista de convocados como nuevo entrenador del seleccionado argentino de cara a los partidos amistosos ante Brasil y Singapur, a jugarse respectivamente el 9 de junio en Melbourne, Australia, y el 13 en aquella ciudad-estado, con el capitán Lionel Messi a la cabeza de ese grupo de citados entre los que se encontrarán varios futbolistas que harán su primera experiencia con la camiseta celeste y blanca de mayores.



Sampaoli será presentado en principio el próximo lunes, una vez desvinculado del Sevilla español, por las también nuevas autoridades de la AFA, por lo que esta nómina será dada a conocer por ese organismo y no llevará su firma, aún cuando será él quien la confeccione.



El "hombrecito", tal como lo caracterizaron en Chile por su pequeña talla (1,72 metros), cuando supo dirigir con mucho éxito al seleccionado de ese país y a la Universidad de Chile, cumplió 57 años el pasado de marzo y ahora está en los umbrales de cumplir el máximo sueño que tuvo cuando encaró, en la Liga Casildense de Santa Fe, su carrera como entrenador.



Claro que no la tendrá fácil en el arranque, porque aún a caballo del retorno al seleccionado de Messi por obra y gracia de un flexible Tribunal de Disciplina de FIFA, que le redujo de cuatro a una el número de fechas de suspensión que le habían aplicado por insultar a un árbitro asistente brasileño en ocasión del partido que Argentina le ganó justamente a Chile por 1 a 0 en el estadio Monumental, los cuatro partidos que tiene por delante en eliminatorias son por demás complicados.



Es que en el debut oficial el equipo nacional deberá visitar nada menos que a Uruguay en el Centenario, el 31 de agosto, mientras que el 5 de septiembre recibirá a Venezuela, para luego hacer lo propio el 5 de octubre con Perú y cerrar el 10 de ese mes con Ecuador en la altura de Quito.



Argentina está quinto en la tabla de eliminatorias, en zona de repechaje, apenas dos puntos por encima de los ecuatorianos, que en el camino hacia ese cruce en los 2.850 metros de altitud de su ciudad capital estarán visitando al ya clasificado a Rusia 2018, Brasil, para luego recibir a Bolivia y posteriormente ser huéspedes de Chile, en lo que supone un recorrido aún más áspero que el de Argentina.



Por eso, la mediáticamente promocionada "revolución Sampaoli" tendrá que esperar, más allá de que en esta primera convocatoria habrá futbolistas que ingresarán un poco para tapar agujeros y otro tanto para ir mirando el futuro. Pero de a poco, muy de a poco.



Y lo mismo cabrá para el sistema de juego, ya que quienes imaginan que recurrirá a un 3-3-3-1 tendrán que esperar un poco también, porque ese esquema requiere un tiempo de trabajo con el que Sampaoli no contará, así que deberá seguir afiliado al 4-3-3, aquel que ejecutaba otro hombre de las entrañas de Newell's Old Boys como Gerardo Martino, pero muy distante del 4-2-3-1 de quien ahora se convertirá en su antecesor, Edgardo Bauza.



Sin la posibilidad de contar con los lesionados Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori, ni con los "achinados" Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi, porque considera a la Liga de China como "de tercer nivel", Sampaoli también planea dejar atrás a los últimos marcadores de punta preferidos por el 'Patón', Pablo Zabaleta y Emmanuel Mas, lo mismo que a Julio Buffarini.



Sin decisión todavía sobre si experimentar con otro lesionado de estas horas como el subcapitán Javier Mascherano, al que analiza incorporar como último hombre de la defensa, tal como actúa desde la época de Josep Guardiola en Barcelona, ubicando en su espacio de la media cancha a Ever Banega, el destino le jugó a favor de entrada a Sampaoli para evitarse un problema en la primera convocatoria: este miércoles sufrió una distensión en el muslo izquierdo Mauro Icardi, quien no es precisamente "santo de la devoción" del Jefecito.



Para estos dos amistosos entonces estarán presentes, además de Messi, Mascherano y Banega, los 'tradicionales' Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Ángel Di María, Lucas Biglia, Gabriel Mercado (Sampaoli lo tiene en Sevilla), Nicolás Otamendi, Enzo Pérez y Sergio Agüero.



A estos 11 futbolistas se sumarán las 'novedades' de Alejandro Papu Gómez (Atalanta, que estuvo a punto de incorporarse al seleccionado de Italia); Leandro Paredes (Roma), Emanuel Mammana (Lyon), Joaquín Correa (es su jugador 'fetiche' en Sevilla), Nicolás Pareja (capitán en el equipo andaluz), Manuel Lanzini (West Ham United), Leonel Vangioni (Milan), Cristian Ansaldi (Inter de Milán, el ex Newell's será el lateral izquierdo), Guido Rodríguez, el volante de Tijuana, de México, con origen en River y paso por Defensa y Justicia.



Entre Agustín Marchesín (América, de México) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad, de España) elegirá al tercer arquero, aunque también tiene en la mira a Guido Herrera, de Talleres de Córdoba.



Pero justamente en lo que se refiere a futuras convocatorias, quedarán en la góndola para otra oportunidad Javier Pinola, ignacio Fernández, Nicolás Tagliafico, Ariel Rojas, Lautaro Acosta, Alexander Barboza y el experimentado Jonás Gutiérrez, estos dos últimos recomendados por quien sería su principal asistente, el actual entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece. Otra "debilidad" del santafesino es el atacante boquense Ricardo Centurión.



No habrá convocados del fútbol local porque el 11 de junio, en medio de las mencionadas fechas FIFA, se disputará en Argentina la 28va. jornada del campeonato de primera división.



En lo que respecta a Beccacece, por estas horas está dudando sobre incorporarse al equipo de trabajo de Sampaoli ya que ve que su carrera como 'head coach' crece día a día. Si finalmente acepta el ofrecimiento de Sampaoli, irá acompañado por su actual ayudante de campo en Defensa y Justicia, Nicolás Diez.



Y si también acepta sumarse al grupo de trabajo el cordobés Pablo Aimar, alguien muy admirado por Sampaoli, "desmesurado" hincha riverplatense, llegará entonces a la docena de asistentes.



Es que su cuerpo técnico habitual lo componen Jorge Desio (preparador físico), Sergio Domínguez y Miguel del Hoyo (preparadores físicos adjuntos), Lionel Scaloni (ayudante de campo y analista de videos), Iñigo Domínguez y Matías Manna (ayudantes, éste último es un periodista que ya había querido sumar a su gente Pep Guardiola), Javier García y Martín Tocalli (entrenadores de arqueros) y Jesús Olivera (analista de videos), aunque su principal colaborador, el español Juan Manuel Lillo no vendrá porque seguirá en Sevilla.



Así, con 21 citados del exterior en su primera convocatoria, ya que Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala no estarán porque seis días antes del cotejo frente a Brasil estarán afrontando la final de la Champions League con Juventus ante Real Madrid en Cardiff (de última podrían ir a Singapur), y la alternativa de sumar a Lucas Pratto ante la falta de "nueves" (por encima de él prefiere a Lucas Alario), Sampaoli empezará mañana un camino iniciado por Martino y continuado por Bauza, que debe desembocar en Rusia 2018.