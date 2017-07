La Selección de Sampaoli rinde su segundo examen frente a Singapur

El Seleccionado argentino de fútbol, sin el astro Lionel Messi, disputará este martes su segundo amistoso bajo la conducción técnica de Jorge Sampaoli ante el débil y desconocido Singapur, en el cual el entrenador del equipo nacional buscará reafirmar su idea de juego ofensivo y de ataque constante.



El partido se jugará desde las 9 (hora argentina) en el estadio Nacional de Singapur, con capacidad para 55.000 espectadores, con arbitraje del japonés Hiroyuki Kimura y televisación de TyC Sports.



En la lejana Singapur (hay once horas menos de diferencia), el Seleccionado nacional encarará mañana un partido que sólo se explica por la necesidad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de generar ingresos económicos más que por la relevancia del rival. Tanto es así que la Pulga Messi abandonó la concentración tras la victoria 1-0 sobre Brasil para tomarse vacaciones y preparar su casamiento.



Sampaoli, ante un adversario mucho más endeble que Brasil, al cual venció en su debut por un apretado 1-0, buscará profundizar en los jugadores su idea ofensiva y de ataque constante sin importar la relevancia del rival. En especial, de cara a su primer encuentro oficial que será el 31 de agosto ante Uruguay, en Montevideo, por las eliminatorias sudamericanas.



En la carrera mundialista a Rusia 2018, la albiceleste se ubica en quinto lugar y en zona de Repechaje, con 22 puntos, por detrás de Chile y Uruguay (ambos suman 23), Colombia (24) y el ya clasificado Brasil (33), por lo cual no puede dejar más unidades en el camino si no quiere penar para clasificar.



Al parecer, la escasa jerarquía del rival asiático entusiasmó al DT casildense para probar un esquema extremadamente ofensivo. Por esa razón, en el último entrenamiento repitió el once inicial con apenas dos defensores para disputar el segundo amistoso de su ciclo, en la gira asiática.



El Zurdo sorprendió con Emmanuel Mammana y Federico Fazio como marcadores centrales, con Eduardo Salvio y Marcos Acuña en una versión recargada de laterales-volantes por derecha e izquierda, respectivamente.



La idea del técnico de 57 años, más allá de los pergaminos y la historia del rival, es apostar a la versatilidad y a la predisposición de sus dirigidos para adaptarse a los cambios permanentes de esquemas tácticos, incluso dentro de un mismo partido.



Ante Brasil, al cual le quebró un invicto de 9 partidos, inició con un 3-4-3, con una línea de tres, formada con Nicolás Otamendi como líbero, Jontahan Maidana y Gabriel Mercado como stoppers, que luego mutó con el ingreso de Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo. Mercado pasó entonces al lateral derecho, con lo cual pasó a un 4-3-3.



Mañana, Sampaoli alineara a Nahuel Guzmán en el arco en lugar de Sergio Romero, con la dupla defensiva formada por Mammana y Fazio, y luego una primera línea de tres volantes, con Eduardo Toto Salvio por la derecha, Lucas Biglia como central y el "Huevo" Marcos Acuña por la izquierda.



Por delante se pararán Angel Di María como extremo por derecha y Alejandro Papu Gómez por izquierda, ambos con los perfiles cambiados, mientras que Manuel Lanzini y Paulo Dybala serán los encargados de manejar los hilos creativos del equipo nacional, con el tucumano Joaquín Correa como único punta definido, pero con la libertad de moverse por todo el frente de ataque.



Con la confirmación de esta alineación, Sampa hará ocho cambios y repetirá sólo tres de los jugadores que comenzaron el amistoso ante los dirigidos por Tité, el pasado viernes en Melbourne, los cuales será Ángel Fideo Di María, Biglia y la Joya Paulo Dybala.



Por su parte, el seleccionado de Singapur es una verdadera incógnita, conformado solo por jugadores que militan en la Liga local y que desde hace siete partidos no sabe lo que es festejar una victoria.



La última victoria de los locales fue el 13 de noviembre de 2016, en un amistoso frente a Camboya en el cual terminó imponiéndose por 1-0, tras lo cual hilvanó siete encuentros sin ganar (4 empates y 3 derrotas), incluidos dos por el Grupo E de la Segunda Fase de las eliminatorias asiáticas.



Los Leones, como se conoce al representativo del pequeño país insular, vienen de perder el sábado último como local ante China Taipei y quedó en el tercer lugar de su zona en la clasificación para la Copa de Asia Emiratos Arabes 2019, de la cual tomó parte solo una vez en la historia, cuando fue anfitrión en 1984.



La selección local, 157 del ranking oficial de la FIFA, registra como éxitos más grandes los títulos de 1998 y 2005 en la Copa Asean (torneo bienal organizado por la Federación de fútbol que constituyen los equipos de las naciones del sureste asiático).



Posibles formaciones



Singapur: Izwan Mahbud; Shakir Hamzah, Hassan Sunny, Fadhil Salim y Madhu Mohana; Gabriel Quak, Faris Ramli, Hariss Harun y Adam Swandi; Khairul Amri y Shahfiq Ghani. DT: Varadarajo Sundramoorthy.

Argentina: La formación ensayada fue la siguiente: Nahuel Guzmán; Emanuel Mammana y Federico Fazio; Eduardo Salvio, Lucas Biglia y Marcos Acuña; Angel Di María, Manuel Lanzini, Paulo Dybala y Alejandro Gómez; Joaquín Correa. DT: Jorge Sampaoli.



Arbitro: Hiroyuki Kimura (Japón).

Estadio: Nacional de Singapur.

Hora de inicio: 9