"La UIA no puede obligar a las empresas a no despedir trabajadores"

El vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, advirtió que la central fabril no tiene facultades para obligar a las empresas a no despedir trabajadores.



"La UIA no tiene facultades para obligar ni a no despedir ni a dar incrementos salariales, por lo que cada sector firma su convenio y por eso, cuando se discutió el bono de fin de año, se dijo que debía ser sector por sector", dijo.



La aclaración de Funes de Rioja llegó un día después de que el Gobierno, la CGT y las Cámaras Empresariales que conforman la Mesa de Diálogo firmaran un entendimiento que intente evitar los despidos, sin valor legal.



Funes de Rioja dijo que si el Gobierno hubiera intentado imponer imperativamente que nadie pueda despedir, la UIA no tiene facultades como UIA ni es razonable pensar que las pymes y las economías regionales puedan cumplirlo.



"Las pymes y las economías regionales están trabajando al 50% o 60% de la capacidad instalada, con problemas de producción y exportación y de mercado interno", dijo el también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).



Consideró Funes de Rioja que el Gobierno no emitió un decreto que prohíba los despidos porque no le puede decir a las empresas "no ejerza un derecho que de acuerdo a la ley tiene" y aclaró que nadie despide trabajadores por "perversidad sino por necesidad" cuando ya no puede seguir afrontando salarios, cargas sociales y otras obligaciones "cuando su nivel de actividad no justifica la dotación".