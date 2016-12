La verdad sobre la posible llegada de Riquelme a Atlético Tucumán

El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, desmintió la posibilidad de que Juan Román Riquelme se sume al equipo para disputar la Copa Libertadores 2017.

El dirigente aseguró que no existe una chance real de que ese sueño se dé a pesar de que "sería bárbaro".

"Tenemos entendido que está preparando su partido despedida, sería bárbaro ¿Quién no quisiera tener a Riquelme? Pero queremos ser cuidadosos con él y con el hincha", explicó en El Crack Deportivo.

Leito afirmó que el rumor y el interés no surgió de la Comisión Directiva y que "nuestro objetivo hoy es otro y no estamos en la tarea de sumar refuerzos o estar viendo esto, no lo hablamos con el técnico y en eso queremos ser muy respetuosos".