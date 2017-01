La versión de Metrovías: "Las condiciones no son inhumanas como dice Segovia"

El servicio de subterráneos está paralizado por una medida de fuerza que se inició ayer a las 18 horas. La huelga la lleva a cabo la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que denuncia "hacinamiento".

La empresa desmiente las acusaciones. : "Las condiciones no son inhumanas como dice Segovia", aseguró Lucía Ginzo, responsable de Relaciones Institucionales de Metrovías.





El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, advirtió que el paro iniciado el miércoles en la línea C se mantendrá hasta que Metrovías "asegure las condiciones laborales" en la estación San Juan, que opera temporalmente de cabecera por los trabajos que se realizan en la terminal Constitución.

Así lo manifestó el 'metrodelegado' en el marco del segundo día de la sorpresiva huelga que comenzó a las 18 en reclamo de la instalación de un baño de mujeres en la estación San Juan, una sala más grande para los trabajadores debido a que, según denunciaron, tienen que desempeñarse en un cuarto de 5 x 1,5 metros unas 40 personas; prevención frente a material inflamable y la provisión de elementos básicos como agua potable.



"No queríamos llegar a esto (en referencia al paro), pero nos tratan como animales y así no se puede trabajar. La estación San Juan no está en condiciones de ser cabecera, las mujeres tienen que ir a un baño químico, ni siquiera agua tenemos", explicó Segovia.



Además, pidió "perdón a los pasajeros" aunque dejó "en claro que si no hay servicio es por culpa de Metrovías que no pone las condiciones mínimas de trabajo".



El dirigente gremial desmintió además que estén pidiendo la reducción de horas laborales, como indicó la empresa concesionaria en un comunicado: "Queremos trabajar lo que hay que trabajar pero en las condiciones que correspondan" aseguró Segovia, e invitó a la prensa a "filmar las condiciones en las que tenemos que desempeñar nuestras tareas".



"Ustedes hablan de la gente perjudicada, pero nosotros también somos gente. De corazón me duele decir esto, pero hasta que Metrovías no ponga lo que tiene que poner, no vamos a trabajar", advirtió en referencia a la duración de la medida de fuerza en la línea C.



Y finalizó: "Esto ya no depende de nosotros, nosotros somos los más débiles".



Los trabajadores que llevan adelante la huelga también explicaron que "hace tres días que no hay mantenimiento ya que no se traslada el taller a un área que no está en condiciones, lo que además reduce la frecuencia que afecta a los usuarios".



Esta situación se enmarca además en los pedidos de seguridad para los trabajadores del subte luego de la muerte de un operario que se produjo hace menos de un mes cuando un operario falleció electrocutado en un taller de la línea H y el gremio denunció la falta de un protocolo general.