Las importaciones de bienes de consumo crecieron un 22,5% y las pymes advierten sobre el desempleo

La importación de bienes de consumo masivo aceleró su expansión en el arranque del año al crecer un 22,5% anual en enero y las pymes ya advierten que van hacia un colapso por la imposibilidad de competir en una situación desventajosa, con cientos de miles de empleos en jaque.



La advertencia fue lanzada este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual precisó que mientras en 2016 las importaciones habían crecido a un ritmo del 17% promedio, ahora ya lo están haciendo en un 22,5%.



"Por el tipo de cambio atrasado, los altos costos internos y la falta de controles aduaneros, están comprometidas buena parte de las pymes industriales que no pueden competir con los productos que ingresan", dijo la CAME en un comunicado emitido este domingo.