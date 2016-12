Las mañas del Mellizo ya hicieron que el Superclásico se calentara

Más allá del buen momento futbolístico que pasa su equipo, Guillermo Barros Schelotto, no quiere que dejar ningún cabo suelto antes del match del domingo.



En ese marco, el DT de Boca lanzó una advertencia indirecta para el árbitro Diego Abal al recordar que no hace mucho le dio un penal que no fue al conjunto de Marcelo Gallardo.



"Creemos que va a cuidar a Pavón, a Tevez, a Gago... Y teniendo en cuenta el penal que cobró en el último River-Estudiantes, vamos a estar atentos", sentenció el Mellizo en Radio Continental.

La jugada fue la supuesta infracción de Leandro Desábato sobre Camilo Mayada, que derivó en la apertura del marcador de Lucas Alario ante el Pincha, por la novena fecha.