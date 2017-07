Las Pymes destinan el 42% de sus ventas a pagar impuestos

Los pequeños y medianos empresarios destinan en promedio el 42% de sus ventas a pagar impuestos, de acuerdo con una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre 250 industriales de diferentes sectores económicos.



"Sabido es que la carga tributaria en Argentina se volvió inviable en materia de competitividad", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME en un comunicado difundido hoy.



El dirigente detalló que en algunos productos la incidencia de aranceles sobre el precio final supera el 50%.



Entre los sectores que más porcentaje destinan de su facturación al pago de impuestos, se registraron minerales no metálicos (54%), madera y muebles (46%) y calzado y marroquinería (44%).



Un estudio realizado para el sector de línea blanca, revela que sólo en la etapa de producción, hasta que el artículo sale de la fábrica, casi 30% del importe lo conforman los impuestos, a lo cual hay que sumarle los tributos de la etapa de distribución y comercialización final.



Por otra parte, el informe de CAME calcula que "entre 35% y 40% de la economía hoy se mueve en el incumplimiento, que en impuestos como ganancias la evasión ronda el 50% o en impuesto al trabajo supera el 30%".



Indicó que hay "necesidades fiscales crecientes de provincias, municipios y del mismo gobierno nacional, que fue llevando a la suba de alícuotas y el agregado de nuevos aranceles".



"Hay un sistema tributario que fue siendo emparchado año tras año según las visiones particulares de los gobiernos que se sucedieron en el país, sin sentarse a planificar los primordiales principios y fundamentos de lo que se grava", consideró la entidad empresaria.