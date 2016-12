Las ventas minoristas cayeron 8,5% en noviembre, medidas en cantidades, con un pronunciado descenso en el rubro electrodomésticos y electrónica, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"El consumo continúa en el letargo de todo el 2016. Con ese resultado en los 11 meses del año acumulan una baja promedio de 7,1%. El descenso más pronunciado fue en Electrodomésticos y Electrónicos", indicó la CAME en un comunicado.



De acuerdo con la entidad, "la falta de poder adquisitivo fue notoria, como también los altos niveles de endeudamiento en las tarjetas que frenaron muchas ventas ya sea porque los límites no alcanzaron o simplemente por la necesidad de reducir los pasivos".



Las caídas anuales más pronunciadas en el mes ocurrieron en Electrodomésticos y artículos electrónicos (15,2%), Ferreterías (14,1%), Materiales para la construcción (11,9%), Textil e indumentaria (11,9%), Bazar y regalos (11,4%), Materiales eléctricos (10,8%), y Textil Blanco (10,7%).



Además, las caídas alcanzaron esta vez a rubros de productos pequeños y bajo valor, como Bazares y regalerías que tuvieron un derrumbe anual de 11,4% en noviembre; Bijouterie que cayó 9,6% y Golosinas donde la venta descendió 8,2% anual.



En Calzados, las cantidades vendidas volvieron a caer 7,5% anual, y Alimentos y bebidas bajó 2,9%.



"Sobre fin de año hay mucha incertidumbre entre los empresarios del comercio acerca de cómo se moverá el consumo en diciembre. Sin embargo, se estima que las modificaciones de Ganancias aumentarán la masa disponible en el aguinaldo y eso, sumado a la extensión de los planes de financiamiento en 18 cuotas, podrá ayudar a impulsar las ventas", concluyó la CAME.