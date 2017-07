Laura Alonso: "Los delitos de corrupción no son excarcelables."

Laura Alonso - Titular de la Oficina Anti-Corrupción 06-07.mp3

La titular de la Oficina Anti-Corrupción, Laura Alonso, habló con Luis Novaresio sobre los delitos y la corrupciónREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Por mi trabajo el tema del día es que la Cámara de Diputados votó una media sanción importante sobre los casos de corrupción. Ojala se termine de sancionar la ley en el Senado."AUDIO DE LA NOTA- Dichos de Elisa Carrió: "Hay un artículo que no se votó ya que era administrativo en la ley penal. La ley rige para futuro. Este artículo decía que si empresas colaboraban en información administrativa tendrían beneficios, lamentablemente algunos bloques se opusieron."-"Los delitos de corrupción no son excarcelables."- Pedido de detención de Julio De Vido: "Julio De Vido está investigado en 21 causas en la oficina anti corrupción, tenemos denuncias d e la intervención en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Sería bueno que el juez avance en el pedido del fiscal. Después veremos como en la Cámara de Diputados se ordenen los bloques."-"Es saludable que el Congreso vote el desafuero. El Congreso no es una guarida"