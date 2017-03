Leo, en vos confían

Embed

Barcelona necesitará la mejor versión del astro Lionel Messi, más el respaldo de todo su cúmulo de estrellas, para concretar la hazaña de dar vuelta una serie adversa ante París Saint Germain, en uno de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo catalán viene en un gran momento futbolístico en la Liga española, donde logró desplazar de la cima de la tabla de posiciones a Real Madrid, pero tiene por delante en su casa una misión que parece imposible, luego de que París Saint Germain lo goleara en la ida por 4-0.

Barcelona, que sufrió su segunda peor derrota en competiciones europeas en la capital francesa, aspira a lograr una remontada histórica y dejar en el camino al campeón galo tal como lo hizo en los octavos de las ediciones 2013 y 2015.

La magia de Messi es la principal esperanza de los 'blaugranas', que aspira a revertir una diferencia de cuatro goles y concretar una hazaña que ningún equipo pudo lograr en la Champions, y que solo tres consiguieron superar pero en la vieja Copa UEFA y actual Liga de Europa.

Messi necesitará de la compañía del brasileño Neymar y el uruguayo Luis Suárez -quienes parecen haber recobrado su poder de gol-, y del talento de los mediocampistas Andrés Iniesta y Sergi Busquets. Pero en especial deberá demostrar seguridad defensiva, algo que no hizo en París, ya que el hecho de recibir un gol oscurecería un poco más su panorama.

Luis Enrique, quien ya anunció que dejará su cargo como técnico del equipo catalán al final de la temporada, recuperó al argentino Javier Mascherano, quien no estuvo en el primer encuentro por una lesión.

Tras aquella apabullante goleada recibida en París, el "Barsa" derrotó a Leganés y Atlético de Madrid, al primero como local y el segundo de visitante, ambos por 2-1, pero las mejores sensaciones, las cuales hacen ilusionar, llegaron con las goleadas frente a Sporting de Gijón (6-1) y Celta de Vigo (5-0).

Barcelona solo en tres ocasiones consiguió remontar un 3-0 recibido en el partido de ida. Las más recientes en la Liga de Campeones fueron en la edición 1993-94, cuando el equipo que entonces dirigía el holandés Johan Cruyff remontó un 3-1 al Dinamo de Kiev ruso con un 4-1 en el Camp Nou.

En otra oportunidad, en cuartos de la temporada 1990-2000, consiguió dejar atrás un 1-3 ante Chelsea con un contundente 5-1 en casa, mientras que la última vez fue por los octavos de la 2012-13, cuando tras haber caído ante Milán (2-0) dio vuelta la eliminatoria con una goleada como local (4-0).

En tanto, por el lado de los parisinos, el entrenador español Unai Emery tiene entre algodones,por diferentes lesiones, a tres de los principales artífices de la goleada en el Parque de Los Principes: el rosarino Angel Di María, autor de dos goles y figura destacada; el italiano Marco Verratti y el local Andre Rabiot, los dos motorcitos del mediocampo parisino.

Los que si estarán presentes son el goleador uruguayo Edinson Cavani, quien anotó el cuarto gol en París; y el enganche cordobés Javier Pastore, quien se encuentra plenamente recuperado de una serie de lesiones musculares.

En el otro encuentro que se disputará este miércoles, Benfica de Portugal intentará hacer valer la victoria por 1-0 conseguida hace dos semanas en condición de local ante el peligroso Borussia Dortmund alemán.

El equipo donde se desempeñan los argentinos Lisandro López (ex Arsenal de Sarandí) y Eduardo 'Toto' Salvio (ex Lanús) ganó en la ida con gol del griego Kostas Mitroglu, mientras que el equipo alemán no podrá contar con su máxima figura, Marco Reus, con una lesión muscular.