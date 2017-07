Leonardo Boix: Atentado en Manchester: "La policía no da aún credibilidad a la autoatribuciòn de ISIS del atentado"

Leonardo Boix - periodista en Londres 23-05.mp3

-"Hubo 22 muertos y 60 heridos después del atentado terrorista ocurrido al final del concierto de Ariana Grande en el estadio Manchester Arena."-"La Primera Ministra Británica anunció que se refuerzan las medidas de seguridad en todo el país, y se suspende la campaña electoral."-"La policía está investigando si se trató de manera solitaria o era una red de terroristas, parece que había más personas."-"Por el momento la policía no confirmó que haya sido el Isis, ya había pasado en la zona de Westminster, que se lo habían adjudicado y no fueron."-"La policía dijo que desbarataron varios atentados y que era posible un nuevo atentado, lo que sorprendió es que fue un atentado a niños y adolescentes. Se verá más seguridad."-"En el 2005 un atentado era una cosa rara, pero ahora se ve cada vez más seguido los atentados en diferentes partes de Europa, la gente sigue con su vida normal. Hay conciencia de que puede pasar, pero se vive con normalidad."-"Entre los muertos hay varios niños, no dan números porque hay desaparecidos."Cora Debarbieri, columnata de espectáculos: "Ariana Grande es parecida a Martina Stoessel, Lali Esposito, su carrera es ascendente."-"La gira internacional era muy importante."