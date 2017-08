Leopoldo Moreau: elecciones PASO 2017 "Nos encontramos que hay 1500 mesas de la provincia de Buenos Aires que han desaparecido"

Leopoldo Moreau - candidato a diputado por Unidad Ciudadana 14-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Todos queremos saber desde hace 8 horas en el caso de la provincia de Buenos Aires donde estamos parados. Lo que está claro es que hubo una manipulación marcketinera que significó que por cuatro horas secuestraran los votos en la provincia de Buenos Aires, los dejarán congelados hasta que María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, junto con el Mago sin dientes, terminaran el show en Costa Salguero. Luego largaron los datos de la provincia de Buenos Aires que acercaron los datos reales respecto a la ex presidente."-"Ahora nos encontramos que hay 1500 mesas de la provincia de Buenos Aires que han desaparecido, son 400 mil votos, y ellos dicen que tienen una diferencia a su favor de 6 mil votos. Hay un problema muy serio."AUDIO DE LA NOTA-"De la s 1500 mesas, mil son del Gran Buenos Aires, donde la ex presidente tenía votos a favor."-"Cuando nosotros vimos que tenían secuestrados los votos hasta que termine el show del presidente, anunciaron un triunfo nacional y perdieron en 14 provincias, hicimos el reclamo. Cuando reclamamos nos dijeron que de la cantidad de gente que había trabajando quedó sólo el 20 por ciento del personal. Llamé al Ministro Rogelio Frigerio para que nos dé información y no hay respuesta"-"Si no llamo al Ministro del Interior a quién voy a llamar, al mago sin dientes. Cuando Néstor Kirchner perdió con Francisco De Narváez lo dijo a las 12 de la noche."