Les dijeron que no pero van a ir igual: ¡Boca jugará con hinchas en Mardel!

El vicepresidente de Aldosivi, José Marcelo Moscuzza, confirmó que venderán plateas para "neutrales" y aseguró que "no cree" que vaya la barrabrava de Boca para el partido que se disputará el sábado en Mar del Plata.



Luego de que el gobierno bonaerense no habilitara que se vendan populares, el "Tiburón" encontró una solución para poder recaudar y que vayan los simpatizantes "xeneizes".



"Habrá 18 mil plateas a la venta y todo el que quiera va a tener acceso a las entradas. No importa de qué club sean, puede ir cualquiera porque no discriminaremos", dijo en declaraciones formuladas a TyC Sports.



El dirigente explicó que las plateas valdrán 1.200 y 1.500 pesos dependiendo de si es techada o no.



"Nosotros dividimos platea norte y platea sur, después si son hinchas de Boca, Racing o Aldosivi no es problema nuestro", afirmó.



Por último, remarcó que los visitantes no fueron autorizados por Aprevide por "los traslados de la barra" y negó que "La Doce" esté presente en el estadio José María Minella.



"Yo no creo que la barra de Boca venga y si viene es un problema de la Seguridad, no de Aldosivi. No los veo con los bombos en la platea", cerró.