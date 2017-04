Leve ventaja para el candidato oficialista en Ecuador

Con el 94,18% de los votos escrutados, el oficialista Lenín Moreno alcanza el 51,07% de los votos contra 48,93% del opositor Guillermo Lasso, según los datos oficiales brindados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, quedando a un paso de la Presidencia.



Sin embargo, el opositor Guillermo Lasso no reconoció los resultados y llamó a "defender pacíficamente el voto" pues, dijo, "los ecuatorianos no son tontos".



Es que el resultado oficial se contrapuso a la victoria de Lasso que preanunciaron tres de cuatro encuestas boca de urna.



Media hora antes del horario estipulado para informar los primeros datos oficiales, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador sorpresivamente puso en la pantalla resultados casi definitivos del recuento de votos del ballotage que le dan una leve ventaja al candidato oficialista.



Con el 92,67% de los votos escrutados, Lenín Moreno llega al 51,07% y el opositor Guillermo Lasso quedaba con el 48, 93%.



Un rato antes, cuando todavía no había un sólo dato oficial, el candidato oficialista había dado un discurso declarando su victoria y por una distancia "sustantiva" sobre su rival Lasso.



Moreno criticó a las encuestas boca de urna que en su mayoría le daban ventaja a Lasso y habló como si ya se hubiera impuesto en las elecciones. "Voy a ser presidente de todos y ustedes me van a ayudar", dijo. También prometió que va a "cortar la corrupción de raíz".



El eufórico discurso del candidat0 de Alianza País había llamado la atención, ya que tres de los cuatro sondeos a boca de urna que se habían conocido danba ventaja a Lasso. Entre ellos, el de Cedatos, la consultora más prestigiosa del país y cuyo boca de urna vaticinó con gran precisión el resultado de la primera vuelta electoral.