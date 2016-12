Llamativo consejo de Tevez a sus compañeros "quilomberos"

El delantero Carlos Tevez señaló este miércoles que los jugadores "saben cómo se tienen que cuidar" a la vez que dijo que "no hay que exponerse tanto", tras la aparición de fotos íntimas de dos futbolistas de Boca mientras que evitó opinar de la presunta "visita" de la barrabrava."Todos saben cómo se tienen que cuidar. Hay que salir y no exponerse tanto y dentro de la cancha uno tiene que demostrar que está bien", reveló, tras lo cual contó: "La realidad es que cuando empecé a jugar yo también salía, lo que pasa es que no había tantos celulares como ahora".En diálogo con la prensa luego de la presentación del nuevo gimnasio de Boca que llevará el nombre de Julio Santella, Tevez añadió: "Como siempre digo, a veces el mundo Boca te devora y a veces te devora por ese lado también"."Si gana Boca está bien se puede salir, pero si se empata o se pierde al hincha de Boca no le gusta ver que los jugadores salen. Ahí si querés te encerrás y te pones en pedo, pero que nadie se entere", aseveró.Al ser consultado acerca de si habló con sus compañeros, Tevez señaló: "Uno puede dar un consejo y decirles la opinión o la vivencia de uno, pero ellos ya son grandes y deciden por sí solos"."La institución baja un perfil que tenemos que seguir los jugadores. Si le hablas y no lo entiende el que se perjudica es el jugador. Yo lo que hice, lo hice consciente y no me arrepiento", expresó.De esta manera, Tevez salió a opinar luego que durante la semana pasada comenzaron a salir chats privados y fotos íntimas de jugadores del equipo de La Ribera, como Andrés Cubas y Ricardo Centurión.El delantero evitó pronunciarse acerca de la presunta "visita" que habrían tenido los futbolistas de Boca de parte de la barra brava, a la vez que remarcó: "Que se hagan cargo los que estuvieron"."A mí nadie me pide explicaciones porque tengo un buen comportamiento dentro y fuera de la cancha. Los que tienen que dar explicaciones son los que están teniendo problemas por otras cosas", sintetizó.