Los 13 amonestados de Argentina que no pueden recibir más amarillas

Más de la mitad de los citados por el director técnico Edgardo Bauza (13 de 25) para los encuentros de eliminatorias ante Chile y Bolivia que se jugarán entre el jueves 23 y el martes 28 del corriente mes acumulan una amonestación en estas eliminatorias sudamericanas, por lo que de recibir una tarjeta amarilla más se perderán automáticamente el siguiente encuentro con el seleccionado argentino en el camino hacia Rusia 2018.



Esa nómina se extiende a 14 si se incluye a Carlos Tevez, hoy tan lejos de la selección como de Argentina, jugando en el exótico fútbol chino al igual que Ezequiel Lavezzi, que en cambió sí está convocado nuevamente por el 'Patón' a raíz, entre otros factores, de su buena "sintonía" con el grupo.



Ya el zaguero del Everton inglés Ramiro Funes Mori no podrá ser de la partida ante los chilenos por haber sumado justamente dos amonestaciones en los encuentros previos, mientras que la nómina original de 26 citados por Bauza se redujo a 25 con la baja por una lesión muscular del lateral derecho Pablo Zabaleta, del también inglés Manchester City, que en la cancha puede ser reemplazado por Gabriel Mercado, el principal candidato, Julio Buffarini o Facundo Roncaglia, en ese orden de prioridades para el entrenador.



Pero atención que no solamente es importante que los jugadores involucrados no sean amonestados contra Chile en el Monumental para no perderse el siguiente juego en la altura de La Paz (3.650 metros sobre el nivel del mar) ante los bolivianos, sino que mucho menos, si sortean el primer cotejo, es que reciban la segunda tarjeta amarilla en el Hernando Siles, porque en ese caso no podrán estar en el trascendental encuentro del 31 de agosto frente a Uruguay en Montevideo.



Después de ese cotejo ante los uruguayos Argentina será local en los dos compromisos siguientes, frente a Venezuela el 4 de septiembre y contra Perú el 5 de octubre, para cerrar su participación en eliminatorias el 10 de ese mes en la altitud de Quito (2.850 metros) ante el encumbrado Ecuador, que para ese entonces podría estar jugándose la clasificación palmo a palmo con el equipo capitaneado por Lionel Messi.



Esto significa que de los próximos tres partidos que Argentina debe afrontar como visitante hasta el final de la clasificación, dos de ellos los jugará en la altura, mientras que el restante tendrá lugar nada menos que en el estadio Centenario, de Montevideo, ante el hoy poderoso seleccionado del 'Maestro' Oscar Washington Tabárez.



Las posiciones de las eliminatorias disputadas 12 fechas las encabeza Brasil con 27 puntos, escoltado por Uruguay con 23, Ecuador y Chile 20 (hasta aquí los cuatro que están clasificando directamente al Mundial), Argentina 19 (va al Repechaje con un representativo de Oceanía), Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14, Bolivia 7 y Venezuela 5.



En esta jornada del jueves se enfrentarán Colombia-Bolivia (17.30 hora argentina), Uruguay-Brasil y Paraguay-Ecuador (ambos a las 20), Venezuela-Perú y Argentina-Chile (los dos desde las 20.30).



Y los 13 jugadores argentinos que deberán cuidarse en ese encuentro ante los dirigidos por el argentino Juan Antonio Pizzi, que de movida no contarán con Arturo Vidal (Bayern Munich) por sumar dos amonestaciones, y el volante central y eje del equipo, Marcelo Díaz (juega en el Celta de Vigo español que dirige Eduardo Berizzo), por lesión, son los siguientes: Sergio Romero: El arquero del Manchester United será titular contra Chile, y si fuera amonestado, Bauza deberá elegir entre Mariano Andújar y Nahuel Guzmán para jugar en la altura de Bolivia.



Nicolás Otamendi: El defensor de Manchester City, que ya tuvo que cumplir una sanción por acumulación de cartulinas amarillas durante estas eliminatorias, también estará desde el arranque frente a Chile, y si repite amonestación su lugar ante los bolivianos puede ser para Funes Mori, que ya cumplirá su sanción con los trasandinos.

Gabriel Mercado: El jugador del Sevilla, seguramente titular en el lateral derecho tras la desafectación de Pablo Zabaleta, podría dejarle su puesto a Buffarini más que a Roncaglia, especialmente por el mayor caudal aeróbico que manifiesta el lateral derecho de San Pablo, de Brasil.



Emmanuel Mas: El ex jugador de San Lorenzo, actualmente en Turquía, fue titular en el último partido contra Colombia, pero con el regreso de Marcos Rojo a la convocatoria aún no está claro si jugará desde el arranque, aunque eso podría darse si el defensor del Manchester United ocupa el lugar de Funes Mori como zaguero central.



Marcos Rojo: El zurdo será titular contra Chile, como lateral izquierdo o como marcador central, puesto en que lo está utilizando el portugués José Mourinho en el United, pero de ser amonestado, Funes Mori y Mas son los candidatos a reemplazarlo dependiendo del puesto que ocupe frente a los chilenos.



Javier Mascherano: El futbolista de Barcelona sería una baja clave para el partido en La Paz si es amonestado, y para ocupar su lugar los tres candidatos están muy lejos de su característica de juego, ya que tienen más buen pie que marca: Guido Pizarro, Enzo Pérez y Ever Banega.



Lucas Biglia: En el mediocampo Bauza corre un riesgo doble porque ambos titulares están al límite, por lo que si ninguno de los dos pudiera estar en La Paz, el entrenador deberá armar esa zona con los nombrados Pizarro, Pérez y Banega, aunque este último también está con la espada de Damocles sobre la cabeza.



Éver Banega: Si todos los hombres de ataque están disponibles, el hombre de Inter será suplente contra Chile, pero en caso de faltar Paulo Dybala por lesión, tiene chances de jugar desde el arranque. La última vez que jugó en La Paz marcó un gol.



Angel Di María: La del volante del PSG francés podría ser una baja de muchísima importancia para el encuentro con Bolivia, ya que es uno de los jugadores argentino que mejor adaptación a la altura de La Paz evidenció en los últimos años.



Paulo Dybala: El cordobés de la Juventus, de Italia, está en duda para el encuentro con Chile por la lesión que sufrió el fin de semana ante Sampdoria, pero en caso de llegar en condiciones será titular y tendrá que cuidarse para llegar a la altura. Dos candidatos ideales para reemplazarlo no fueron citados por Bauza: el citado Tevez y Alejandro Papu Gómez, que hace el mismo juego que el ex Instituto y la está "rompiendo" en el Atalanta italiano.



Lucas Pratto: Aunque está ganándose un lugar importante en la consideración de Bauza, en principio arrancará como suplente y si llegara a jugar, algo que tendrá que hacer con una máscara protectora por la fractura de tabique nasal que sufrió actuando por el San Pablo brasileño, tendrá que cuidarse, porque los otros dos potenciales "nueves", Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín también cargan con una amonestación en sus espaldas.



Sergio Agüero: Si Dybala se recupera de su problema muscular, será suplente, pero si llegara a jugar no lo hará de punta como lo ubica Josep Guardiola en Manchester City, sino parado detrás de Higuaín.



Gonzalo Higuaín: El 'Pipita' anda cruzado con el arco rival en la selección y en los últimos partidos también en la Juventus, pero sigue siendo titular con la camiseta albiceleste y Bauza revolverá el banco para encontrar a su reemplazante entre los nombres mencionados si es amonestado frente a Chile, ya que Lucas Alario no fue citado en esta ocasión por el 'Patón' y Mauro Icardi nunca lo será mientras el 'pentágono rosarino' (Messi, Mascherano, Di maría, Lavezzi y Banega) esté en el plantel.



Son trece los jugadores argentinos con riesgo de suspensión por acumular una tarjeta amarilla en esta fecha 13 de eliminatorias, por lo que los futbolistas argentinos tendrán que cuidarse mucho de la "mala suerte", quizá tanto como del árbitro brasileño Sandro Ricci.