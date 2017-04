Los precios mayoristas subieron 0,9% en marzo y el costo de la construcción el 1,1%, informó el Indec

El índice de Precios Mayoristas aumentó 0,9 por ciento durante marzo en comparación a febrero, mientras que el Costo de la Construcción se incrementó 1,1 por ciento, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con estos datos, los precios mayoristas acumularon en el primer trimestre del año una suba del 4,1 por ciento, mientras que el valor de la construcción se incrementó en 5,4 por ciento.



El Indec, de esta manera, cerró el capitulo de difundir la variación de los precios que comenzó el martes cuando dio a conocer la variación del Costo de Vida, que arrojó una suba del 2,4 por ciento en marzo, y acumuló una suba del 6,3 en el primer trimestre.



Tanto en los precios minoristas, como en los mayoristas, se destacó el aumento del precio de la electricidad, que en este último segmento fue del 13.8 por ciento.



Los Productos Primarios bajaron el 0,1 por ciento merced a un retroceso del 1,5 en el Petroleo Crudo y Gas, mientras los Agropecuarios subieron el 0,2; los pesqueros el 19,8; y los minerales no metaliferos, vinculados a la construcción, el 1,1 por ciento.



En los Productos Manufacturados se anoto una suba del 1 por ciento merced a incrementos del 1,8 en los Químicos, del 0,9 en Caucho y Plástico; 1,4 en Vehículos; 2,5 en Máquinas y Aparatos eléctricos; y 2 por ciento en Minerales no metálicos.



Además, los productos importados subieron en marzo el 0,6 por ciento, más allá de la variación del precio del dólar.



En tanto el aumento del 1,1 por ciento del costo de la construcción durante marzo estuvo impulsado por una suba del 2 por ciento en el precio de los Materiales, del 3,6 en los “Gastos Generales”, mientras que la Mano de Obra solo avanzó el 0,1 por ciento.



En el primer trimestre, los materiales acumularon una suba del 5,6 por ciento, los “Gastos Generales”, vinculados mayormente a servicios en la construcción, subieron el 173, y la mano de obra, que está a la espera del cierre de las paritarias, el 3,3 por ciento.



En el análisis por ítem de obra para de marzo se observan los mayores aumentos en “Movimiento de tierra” 5,3 por ciento; Otros trabajos y gastos, 2,9 por ciento; "Carpintería de madera" 2,6; "Pintura" 2,4 por ciento, entre otros.



En los Gastos Generales se anotaron subas del 7,1 por ciento en el costo del alquiler de un camión volcador o de un volquete, del 8,1 en Camioneta, y del 4,7 por ciento en Andamios.



Antes de que se dieran a conocer estas la variación de los precios mayoristas y el Costo de la Construcción, pero luego de haberse informado que la inflación minorista subió el 2,4 por ciento en marzo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que el Gobierno no retrocederá en materia de política económica, y consideró que las medidas monetarias del Banco Central es "una condición necesaria" para combatir la inflación y así avanzar en el sendero de un "crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo".



"Estamos preocupados y atentos por la inflación del 2,4% en marzo, pero también sabemos que es bastante más baja que la que teníamos en todos los meses del kirchnerismo", destacó Dujovne en declaraciones a radio La Red.



En tal sentido, añadió: "no tenemos que olvidarnos que venimos de muchos años de una economía muy estancada, con una inflación del 30 por ciento anual y nadie se preocupaba por el tema".



El ministro destacó la importancia de tener un Indec que "reconoce la inflación y el número es indiscutible", aunque aclaró que la inflación promedio de los últimos seis meses se ubica en torno del "1,8 por ciento" mensual, que anualizado llega al "21 por ciento, un poco más alto que lo estimado por el Banco Central".