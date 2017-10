Luis Novaresio está de estreno con un ciclo de entrevistas en A24

El periodista rosarino Luis Novaresio debuta con "Luis Novaresio Entrevista", hoy, a las 23, por A24. De esta forma el también conductor de la primera mañana de La red y de "Debo Decir" los domingos por América TV, ahora suma un nuevo ciclo a la grilla de la señal.

"Es una entrevista única, mano a mano, con distintos personajes. Ahora arrancaremos con políticos porque estamos a días de las elecciones, pero la idea es entrevistar a todo el mundo que quiera contarnos algo y lo que nosotros creamos que sea interesante para que nos cuente", dijo Novaresio al portal PrimiciasYa.

Al ser consultado sobre quiénes serán los primeros invitados, señaló: "Todavía no se puede saber quiénes serán los primeros entrevistadas y si yo cuento ahora y después no viene porque no quiere dar notas, lo van a buscar para hacerle notas", dijo y destacó cuál será el perfil del programa: "Serán entrevistas clásicas, no habrá historias de vida. Será pregunta, repuestas y repreguntas".

Hace unos días, Novaresio le realizó la primera entrevista a la expresidenta Cristina Kirchner que tuvo una gran repercusión en los medios. "Con el paso del tiempo fui ganando mayor convicción de que lo que habíamos hecho era lo que queríamos y salió muy bien", consideró.

El periodista dijo además que está satisfecho con el resultado de la nota. "Cuando plantemos la posibilidad de entrevistarla era esto mismo que vamos hacer ahora, una entrevista sin peleas, debates y ni siquiera una nota valorativa. Era recurrir al viejo oficio, que me parece que los periodistas deberíamos recurrir más seguido, a eso de la pregunta y repregunta dejando de lado la valoración al televidente. Estoy muy conforme con el resultado", concluyó.