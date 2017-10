María América Gonzalez: No hay un aumento de la edad jubilatoria para obtener el beneficio, sino es para seguir trabajando sin que deba ser despedido."

María América Gonzalez - Defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires 31-10.mp3

Reforma previsional: "Yo te puedo trasmitir lo que nosotros trabajamos en una comisión que se creó, es una comisión de fortalecimiento de la seguridad social, que se hace en el Ministerio de Trabajo. El secretario de seguridad social es Juan Pablo Paolucci. Se ha convocado a los representantes de CGT, ATE, Anses y cajas previsionales para ver un nuevo sistema previsional que se presenta a fines de este año para discutir en la Cámara de Diputados"-"A mí no me llamó la atención lo que dijo el Presidente, hay que despejar fantasmas. No hay un aumento de la edad jubilatoria para obtener el beneficio, sino es la posibilidad de seguir trabajando sin que deba ser despedido."