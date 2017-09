Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, dialogó telefónicamente con Luis Novaresio en el programa de Radio La Red, Novaresio 910





Ante la pregunta del periodista "Si Cristina Fernández se retirara ¿propiciaría la unidad del Peronismo?", el candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires afirmó: "No creo que eso pase, tengo la sensación que las candidaturas están todas en marcha, no vale la pena hacer la hipótesis. Lo que vale la pena es que nos unamos en la defensa de algunos temas, como el trabajo. Argentina tiene un problema con el empleo joven, tenemos que ver como mejoramos las jubilaciones, el dinero del Anses que no sea para hacer negocios con acciones, sino que sea de reparto, hay denuncias a funcionarios."









Escuchá la entrevista completa:





Entrevista Novaresio a Sergio Massa



Sobre los resultados de las PASO, Massa dijo: "Es un desafío la avenida del medio, uno tiene convicción sobre lo que hace, nuestro desafío es tratar de convencer a los que no quieren volver al pasado ni estar como estamos, nosotros apostamos a construir el futuro. En nuestro caso, Margarita Stolbizer, Daniel Arroyo, Roberto Lavagna, lo tomamos como una responsabilidad."Acerca de lo que espera para las elecciones legislativas de octubre, el candidato a senador dijo: "El voto más útil para el jubilado es votar para su mejora, el voto de un joven es que se debata la ley de empleo joven, la gente sabe que se eligen legisladores, no Presidente. La primaria sirvió que la mayoría que podía construir una oposición no existe. Nosotros podemos ser una alternativa, corregirle el rumbo al Gobierno, con sectores progresistas, desarrollistas".Sobre la gestión económica del oficialismo afirmó: "Este Gobierno representa a los sectores más concentrados de la economía argentina, nuestro desafío es poner a la clase media en la agenda de la política argentina."