Luis Suárez ganó su segunda Bota de Oro

El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez aseguró este jueves al recibir la Bota de Oro al mejor artillero de las ligas europeas que cuando llegó al club azulgrana "no pensaba en ser goleador".



"No me imaginaba ser goleador, sólo pensaba en ser campeón, en ganar la Champions, que lo logré, gracias a Dios", afirmó Luis Suárez durante el acto de entrega del galardón en Barcelona.



El delantero uruguayo se hizo acreedor al premio tras marcar 40 goles en Liga la pasada temporada lo que le convirtió en máximo artillero con cuatro tantos más que el argentino Gonzalo Higuaín y cinco más que el portugués Cristiano Ronaldo, al que sucede.



Es la segunda vez que Suárez consigue la Bota de Oro después de haberla logrado en 2014 cuando estaba en el Liverpool. En esa ocasión compartió trofeo con Cristiano Ronaldo, ya que ambos habían marcado 31 tantos.



Suárez se pone así a la altura de su compatriota Diego Forlán que también ganó el galardón en dos ocasiones en la temporada 2004/2005 con el Villarreal y en la 2008/2009 con el Atlético de Madrid.