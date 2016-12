Macri contra los gremios: "Aerolíneas nos cuesta dos jardines de infantes por semana"

El presidente Mauricio Macri afirmó este miércoles que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas le "cuesta a todos los argentinos" el equivalente a "dos jardines de infantes por semana" y dijo que el compromiso oficial es que la línea de bandera funcione brindando "el mejor servicio" para que "en dos años" no genere "nada" de gastos al erario nacional.



Al encabezar el acto de anuncio del pago de la deuda que la Nación mantenía con Córdoba, por los fondos que se le retenían a la provincia para financiar a la Anses, el mandatario se refirió a la situación de Aerolíneas luego de criticar el paro del personal ferroviario jerárquico que paralizó este miércoles por unas horas el servicio de trenes.



"Nos hemos comprometido a que esa empresa que es nacional por decisión de los argentinos tiene que funcionar dando el mejor servicio y, en un período que hemos fijado de dos años, que no le cueste nada ni a los cordobeses, ni a los tucumanos, ni a los chubutenses, como no has costado, porque hoy Aerolíneas nos cuesta a todos los argentinos dos jardines de infantes por semana", señaló.



En comparación, Macri advirtió que "tenemos que construir 3.000 jardines de infantes para que todos los chicos de 3 a 5 años tengan la oportunidad de recibir la mejor preparación antes de entrar al colegio".



"Todos tienen que entender, los que tienen responsabilidades de conducir una provincia, una ciudad, un gremio, una empresa, que esta Argentina demanda que seamos todos responsables y solidarios en lo que hacemos", concluyó el presidente al hablar en la residencia de Olivos flanqueado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.{{cmark}}