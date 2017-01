Macri defendió al empresario Joe Lewis acusado de querer lotear en El Bolsón

El presidente Mauricio Macri dijo hoy ser "amigo" sin "vínculos comerciales" con Joe Lewis y sostuvo que se busca "agredir" sistemáticamente al empresario británico a pesar de haber mejorado el ingreso al Lago Escondido que linda con su propiedad.



"Él (por Lewis) compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses al año, invierte para que sea sustentable, y le da trabajo a cientos de personas", dijo el Presidente durante su primera conferencia de prensa del 2017 en Casa de Gobierno.



Según denunciaron distintas entidades ambientales y ciudadanas de la zona de El Bolsón, Lewis es propietario de 14 mil hectáreas linderas al Lago Escondido y lo acusan de haber cerrado los accesos públicos al mismo.



"El lago tienen un mejor acceso del que tenía que antes que Lewis compre esa propiedad; no sé qué se pretende", dijo el mandatario, quien, además, afirmó que hay una "sistemática búsqueda de agredir" al empresario de origen británico.



En este marco, pidió "ser preciso" con la información al rechazar que Lewis sea parte del emprendimiento "Las Laderas" que cobró notoriedad luego de que la Justicia impidiera su avance durante la pasada semana.



"No tiene que ver con el proyecto Laderas, hay que ser preciso. Hay un grupo inversor, pero no tiene que ver con Lewis", señaló Macri en la conferencia de prensa.



Por otra parte, destacó la participación del empresario en la licitación de obras para energías renovables: "Él presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el agua que cae al lago".



"Ganó y va a aportar a la producción de energía", dijo el presidente y finalizó señalando que, en la localidad rionegrina de El Bolsón, "se produce energía con gasoil, contaminando".