Macri descalificó al arrepentido Meirelles y afirmó "si quieren abrir la causa otra vez que se abra"

El presidente Mauricio Macri descalificó al "arrepentido" brasileño Fernando Meirelles, consideró que su testimonio en contra del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, no tiene "valor" sin "ninguna prueba", al tiempo que se mostró a favor de que "se reabra" la causa contra el funcionario.



"Desde el día cero (en el caso) Arribas no han habido pruebas contundentes de nada. Es demasiado arbitrario. La justicia falló en primera instancia y vuelve a haber un testimonio de un señor Meirelles que quién sabe quién es. Lo único que sabemos es que está acusado de delincuente. Qué valor puede tener su testimonio sin ninguna prueba. Si quieren abrir la causa otra vez que se reabra", afirmó Macri.



En declaraciones a Radio Latina, el mandatario afirmó que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, "con algunos fiscales están marcando un camino muy arbitrario, fuera de todos los protocolos que hay judiciales".



Y evaluó que "en realidad, el 1 de junio se harán públicas las delaciones de Odebrecht y sabremos quiénes cobraron en Argentina por los contratos que recibió Odebrecht en el gobierno anterior".



"A partir de 1 de junio vamos a saber la verdad de lo que pasa, que es parte de mi compromiso, que no haya mas impunidad en la Argentina", afirmó Macri.