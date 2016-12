Macri: "El aeropuerto fue una de las tantas bombitas que nos fueron dejando"

El presidente Mauricio Macri participó en la reinauguración del aeropuerto de Mendoza y aseguró que "es una obra maravillosa".



Macri aprovechó la oportunidad para halagar al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y aseguró que es "uno de los mejores" de Argentina.



"Que hoy tengamos en este aeropuerto, el más moderno de Argentina, tuvimos que creer que hay que trabajar en equipo y frente a todas estas bombitas que nos fueron dejando en todos lados, esta era una más, porque la pista era un peligro, desde hace cinco años era siendo observada y se debía hacer una obra preventiva donde no hacía falta cerrar el aeropuerto y ahora había que hacer una integral", manifestó el Presidente.



"En este aeropuerto, este año, hemos invertido más de lo que se invirtió en todos los aeropuertos de Argentina el año pasado. El año que viene se invertirán cerca de 8 mil millones de pesos en todos los aeropuertos y que le cambiarán la vida a muchos argentinos", afirmó Macri.



El mandatario también explicó que se espera duplicar la cantidad de vuelos en los próximos cuatro años.



"El año que viene vamos a incorporar nueve aeropuertos más", afirmó Macri.



Ganancias

Macri también tuvo palabras hacia lo ocurrido con el Impuesto a las Ganancias y aseveró que la oposición no hizo nada por el Impuesto durante diez años.



"Pareciera que creyeran que los argentinos no tenemos memoria cuando ellos dejaron un país quebrado, pero quiero decirles que el mundo nos abrió las puertas y nos dijo que quieren invertir en nuestro país", explicó el Presidente, tras hacer referencia a Sergio Massa y Axel Kicillof, entre otros.



"La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino, el camino es el esfuerzo de cada argentino. Lo que logramos con ese esfuerzo es lo que nos hace quienes somos. Estamos orgullosos de haber aprobado el mayor presupuesto social de Argentina", manifestó el Presidente y agregó: "No hay magia, esto se hace con esfuerzo".



"Los que van a hacer esta Argentina grande, son los argentinos con su esfuerzo y su capacidad para hacer cambios", manifestó el Presidente.



