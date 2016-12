Macri felicitó a Trump: "Espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos"

El presidente Mauricio Macri felicitó a Donald Trump, vencedor de Hillary Clinton y electo mandatario de EEUU, a quien le expresó trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos".



"Felicito a @realDonaldTrump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos", escribió Macri en la red social Twitter.



Antes, la canciller Susana Malcorra afirmó que el gobierno argentino buscará una "transición lo más rápida y corta posible" para mantener la agenda común con los Estados Unidos, tras la elección de Donald Trump, y afirmó que "nos tendremos que adaptar y así lo haremos con responsabilidad institucional".



"Nuestra mayor preocupación es asegurarnos que haya una transición en la agenda lo más rápida y corta posible para continuar con la enorme cantidad de temas que tenemos en común con la administración de (Barack) Obama, y sentarnos con el equipo que Trump defina, para ver qué ajustes ven ellos" en la agenda común, dijo Malcorra en declaraciones a radio Mitre.



Más temprano, Malcorra había felicitado -vía Twitter- al presidente electo de Estados Unidos, y había admitido su "pena" por "no ver una mujer tan capaz elegida para esa importante responsabilidad", en referencia a la derrotada candidata demócrata, Hillary Clinton.



"Es una decisión de los americanos que se ha expresado claramente. Es el resultado evidente de un proceso electoral democrático", dijo Malcorra, quien pidió ser "cautos y cuidadosos" con la visión de futuro, en tanto que destacó el discurso "conciliatorio" que Trump brindó a la madrugada, tras conocerse los resultados de los comicios.



Al ser consultada sobre sus declaraciones de apoyo a Clinton durante la campaña, Malcorra insistió en que el gobierno argentino quería asegurarse de que "no hubiera un retraso de la temática que estamos trabajando gobierno a gobierno" y esa situación "estaba maximizada a través de una continuidad del partido Demócrata y eso es lo que tenía máximo interés para la Argentina, desde una óptica muy utilitarista, en función de nuestras prioridades e intereses".



"Pero la realidad ha sido otra. Nos tendremos que adaptar y así lo haremos, con la responsabilidad institucional que nos corresponde. Ya estamos estableciendo contactos, que hemos tenido durante la campaña también, para asegurarnos que fluya este vínculo y se aceite lo antes posible", indicó.



Y subrayó: "No podemos pensarnos inteligentemente insertos en el mundo sin un vínculo con los Estados Unidos. Hay que hacer que esto funcione para el bien de los argentinos".