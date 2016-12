Macri recibirá al premier japonés para relanzar el vínculo bilateral y correr "la cortina de bambú" del kirchnerismo

El presidente Mauricio Macri recibirá mañana al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para relanzar el vínculo bilateral y correr la "cortina de bambú" tras varios años de poco flujo comercial y político entre ambas naciones.



En la Casa Rosada, el jefe de Estado mantendrá un encuentro bilateral con el nipón, quien ya visitó la Argentina en septiembre de 2013 cuando se realizó en la Ciudad de Buenos Aires la edición número 125 de la reunión del Comité Olímpico Internacional (COI) en la que se decidió que Tokio sea la sede de los próximos Juegos Olímpicos en 2020.



Sin embargo, en aquella oportunidad Abe no pudo mantener un encuentro bilateral en la Casa Rosada con la entonces presidenta Cristina Kirchner, ya que la líder del Frente para la Victoria se encontraba en la cumbre del G20 que se realizó en San Petesburgo.



De esta manera, se llevará a cabo la segunda visita oficial de un mandatario nipón desde que se establecieron las relaciones diplomática en 1898. En 1959 había arribado el primer ministro y abuelo de Abe, Nobusuke Kishi, durante la Presidencia del radical Arturo Frondizi.



Este lunes, en su segunda visita al país el japonés será recibido por primera vez por el mandatario local en un encuentro que se llevará a cabo en la Balcarce 50 a partir de las 12:30 y que se prolongará hasta cerca de las 15:00 con el almuerzo de honor con el que lo agasajará Macri.



"No hubo casi nada de relación. Habían puesto una cortina de bambú. Siempre hubo altibajos, pero esa fue una de las peores épocas", bromearon integrantes de la Embajada japonesa en Buenos Aires al ser consultar por NA respecto al vínculo bilateral durante el kirchnerismo.



El giro en la política exterior que imprimió el líder del PRO desde su llegada al Gobierno cultivó "optimismo y expectativas" en gran parte del mundo, entre los que se encuentra la nación del sol naciente.



En parte por la apertura económica y también por cuestiones de política internacional, el Gobierno de Japón y las empresas de ese país tienen "mucha expectativa por el cambio de Gobierno" y aguardan las modificaciones legales y políticas que fijen "un buen clima de negocios", sostuvo en diálogo con NA la licenciada en Ciencias Políticas y especializada en el Este de Asia Pilar Álvarez.



Según la investigadora del Conicet, en el vínculo económico entre ambos países "hubo un efecto muy fuerte a partir de (las políticas del exsecretario de Comercio Guillermo) Moreno, porque se creó una cierta idea de país cerrado".



Ante las promesas de campaña y las intenciones manifiestas del Gobierno, en la nación asiática se creó "una gran expectativa", aunque Álvarez advirtió que los japoneses concretarán inversiones "siempre y cuando se cumplan algunas de los compromisos para abaratar la mano de obra", algo que reclaman los nipones.



En el terreno político, el acercamiento de la Argentina a Estados Unidos también influyó para que la isla asiática vea con buenos ojos al Gobierno de Macri: "Japón no se mueve mucho por fuera de sus lineamientos de política internacional, que coinciden con los de Washington", explicó la especialista en el Lejano Oriente.



Y agregó: "Está claro que el Gobierno argentino ha demostrado su intención de afianzar el vínculo". En tanto, fuentes de la diplomacia nipona anticiparon a NA que durante la reunión bilateral se oficializará el regreso de un representante permanente de la Japan External Trade Organization (JETRO), organismo que promueve la expansión de empresas de ese país en el exterior y que se retiró de la Argentina en 2010.



Esa decisión había sido comunicada tanto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, como a la canciller, Susana Malcorra, durante los encuentros que mantuvieron en Tokio con Abe y el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Fumio Kishida, respectivamente.



"La falta de seguridad jurídica de los últimos años volteó cualquier intención de invertir por parte de empresas extranjeras y las japonesas no estuvieron exentas", lamentaron en la diplomacia oriental.



En ese sentido, tras la reunión bilateral en la Casa Rosada, el primer ministro nipón encabezará el foro "Oportunidades de negocios entre Argentina y Japón" en el Hotel Hilton, ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero.



La jornada fue organizada por JETRO, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cancillería, así como también cuenta con el apoyo del Comité Mixto Empresario Argentino-Japonés y la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en la Argentina.



Las inversiones japonesas en la Argentina son de alrededor de 100 millones de dólares anuales y el objetivo de la nación oriental es llegar a unos 2.000 o 3.000 millones de dólares por año hacia 2019.



En lo que respecta al intercambio comercial, en 2015 la balanza fue claramente negativa para la Argentina: Se exportaron bienes y servicios por 625 millones de dólares y se importó un total de 1.223 millones de dólares, según cifras oficiales.



Japón ocupa el décimosegundo lugar entre los países inversores en Argentina, frente al quinto lugar que ocupa en Brasil y Chile y el sexto en México.



Con 421 millones de dólares, la Argentina sólo recibió el 6 por ciento del total de inversiones japonesas en América Latina, algo que puede entenderse en la ausencia de tratados de asociación económica bilateral, como tienen Chile, México y Perú, que integran el Acuerdo Estratégico Transpacífico. Shinzo Abe también se reunirá con miembros de la comunidad nikkei, cuyos 65 mil integrantes la convierten en la tercera de América Latina.



Asimismo, se espera que en el encuentro bilateral en el Despacho Presidencial se avance en la posibilidad de que Macri realice una visita oficial a Tokio en la primera mitad de 2017: el último mandatario argentino que viajó a Japón fue Carlos Menem en 1998.