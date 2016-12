Macri repondrá a Gómez Centurión al frente de la Aduana

El presidente Mauricio Macri repondrá a Juan José Gómez Centurión al frente de la Dirección General de Aduanas, luego de que fuera denunciado por el Ministerio de Seguridad por presuntos hechos de corrupción.



Según indicaron fuentes oficiales, el decreto será firmado por el mandatario en las próximas horas y está previsto que sea publicado en el Boletín Oficial de este jueves. De esta manera, el jefe de Estado cumplirá con su promesa de reincorporar a Gómez Centurión si la Justicia no lograba avanzar en el expediente en su contra.



La decisión del líder del PRO se produce una semana después de que el juez federal Ariel Lijo se apartara de la causa que investiga al separado director de la Aduana y enviara la denuncia al fuero Penal Económico, ya que en su falló entendió que "las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincularlo a algún hecho delictivo de competencia federal".



"El resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas", había remarcado el el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4.



Gómez Centurión fue separado de su cargo el pasado 19 de agosto, luego de que un informante anónimo lo denunciara al Ministerio de Seguridad por la presunta comisión de "maniobras ilícitas, que constituirían los delitos de ingreso a plaza de mercaderías subfacturadas, mercaderías con prohibiciones económicas y no económicas, extorsión, contrabando de estupefacientes y abuso de autoridad, entre otras".



Puntualmente, en aquella denuncia anónima, Gómez Centurión fue involucrado con el empresario Oldemar Carlos Barreiro Laborda y otros empresarios en supuestas coimas: sin embargo, el funcionario dijo que Barreiro Laborda era su informante y que la denuncia, que contaba con grabaciones editadas, era una operación de inteligencia de las bandas de contrabandistas que él había denunciado.



Luego de la decisión del Presidente de ordenar su "desplazamiento preventivo", el propio mandatario lo había recibido en la Quinta de Olivos y le había manifestado que si la Justicia lo declara inocente, podrá retornar a su puesto.



En el medio, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, había asegurado que Gómez Centurión fue víctima de "una burda operación de inteligencia" que "tiene que ver con la efedrina".



En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había informado al mandatario sobre la situación, había apuntado contra el desplazado director de la Aduana por el hallazgo de barriles con efedrina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.



Al respecto, la funcionaria había cuestionado a la gestión del suspendido de Gomez Centurión por haber iniciado "un procedimiento administrativo" y no una denuncia judicial cuando en mayo pasado fue informado de la aparición de esos precursores químicos, según había manifestado la Policía de Seguridad Aeroportuaria.