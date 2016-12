Macri salió a defender el proyecto oficialista sobre Ganancias

El presidente Mauricio Macri defendió el proyecto oficial de modificación del impuesto a las Ganancias enviado al Congreso al señalar que se trata de "una propuesta que, aún siendo para un 3 por ciento de la población, genera una escala progresiva mucho más justa".



No obstante, el jefe de Estado señaló, en una entrevista concedida al diario El Día y publicada hoy, que "yo gobierno especialmente para los que menos tienen; para el 32 por ciento que está en la pobreza, para aquellos que necesitan realmente que el país vuelva a crecer. Y la discusión del impuesto a las Ganancias es alrededor del 3 por ciento que más gana en la Argentina".



Sobre el tributo, indicó que "triplicamos el mínimo no imponible a principios de año", y eso "fue un enorme esfuerzo para corregir algunos abusos que habían sido producto de la inflación".



"Ahora tenemos una propuesta que, aún siendo para un 3 por ciento de la población, genera una escala progresiva mucho más justa. Y creemos que eso es lo posible. Entendamos que el problema fundamental que enfrenta la Argentina, en términos de su equilibrio como sociedad y su fortaleza, es el enorme déficit fiscal que tenemos. Hay que bajarlo", aseveró el Presidente.



Consultado sobre si se analiza gravar la renta financiera o aumentar los impuestos al juego, Macri respondió que eso "se puede discutir", pero advirtió que "el problema de Argentina es que tiene un inmenso déficit fiscal y tiene la carga impositiva más alta de la región. Y eso es un impedimento enorme para la creación de nuevos trabajos. Y el trabajo es lo que nos va a sacar de la pobreza".



"Por eso yo espero que, a partir del año que viene, nos sentemos alrededor de una mesa y en lugar de venir todos a pedir algo más, todos vengan a decir qué menos vamos a hacer para lograr ese equilibrio. Con ese equilibrio no nos va a afectar lo que pase en el mundo, al menos tanto. Hoy estamos expuestos a esa fragilidad que tenemos. Alguien alguna vez valoró los superávits gemelos. Pero después se lo olvidó", añadió el primera mandatario en el reportaje.



En ese marco, además, indicó que las "las inversiones están llegando", pero aclaró que "sin duda, si tuviésemos resuelto esto, llegarían a muchísima mayor velocidad".



Sobre los denominados "brotes verdes" que espera el Gobierno, el jefe de Estado afirmó que "ha habido", pero admitió que "en promedio no terminan de poner en marcha el país como todos necesitamos" y "eso sí se va a lograr el año que viene".



"Pero hay provincias como Santa Fe, por ejemplo, donde los brotes verdes explotan. Solamente en inversión de puertos hay más de 2 mil millones de dólares que se han puesto en marcha. Creo que no ha sido parejo. Hay áreas de la Argentina donde la economía ya arrancó y otras en las que no. Y yo trabajo para que todas las áreas arranquen", agregó Macri.



En tanto, tras remarcar que "hace cinco años que la economía argentina no crece", el Presidente dijo que "hay que entender que si en algo nos equivocamos fue en no tomar dimensión del nivel de destrucción que provocó el gobierno anterior".