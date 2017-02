Macri salió por televisión para frenar los dos últimos escándalos

El presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa en la Casa Rosada para dar a conocer que se dará marcha atrás con los dos últimos escándalos: el recorte a las jubilaciones y el acuerdo con el Correo Argentino.



El mandatario anunció que el acuerdo del Estado con el Correo Argentino S.A. volverá a "foja cero", tras advertir que sobre el tema "se dijeron muchas cosas que no son verdad" y lo atribuyó a que este año hay elecciones legislativas.



"Alrededor del tema correo se dijeron muchas cosas en los últimos días, muchas cosas que no son verdad y con mala intención, pero bueno, estamos en un año electoral", afirmó Macri en conferencia de prensa en la Casa Rosada.



El jefe de Estado sostuvo que "no hay privilegiados" y "la ley se aplica igual para un amigo, un pariente". Macri defendió el accionar del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y señaló que el funcionario "actuó conforme a la ley", pero admitió que eso "no alcanzó", porque no previeron "un mecanismo de difusión".



"Pedí que volvamos a foja cero, no hay ningún hecho consolidado, no se condonó, no se pagó. Volvamos a foja cero, a la Cámara, a la Justicia, empecemos de cero", subrayó el mandatario nacional, sobre la polémica que se generó alrededor del acuerdo del Estado con el Correo Argentino.



Con respecto al decreto que se dio a conocer en las últimas horas, Macri anunció fue "anulada" la resolución que modificó el cálculo para aumentar las jubilaciones y admitió que el ajuste "se liquidará como siempre".



"La resolución no fue publicada y se liquidará como siempre", aseguró el Jefe de Estado en una conferencia de prensa que ofrece en Casa de Gobierno.



No obstante, sostuvo que "un equipo técnico dice que se está aplicando mal ley" y señaló que "este Gobierno después de años y años de reclamos estériles de nuestros abuelos hizo una reparación historia que benefició a casi un millón de jubilados".



Indicó que "la segunda buena noticia es que el índice de aumento está casi 4 puntos por encima de la inflación y los ingresos de los jubilados están empezando a recuperar valor".