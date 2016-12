Macri, sobre su relación con el Papa: "Espero que se hayan terminado las especulaciones"

El presidente Mauricio Macri dijo que espera que "se hayan terminado las especulaciones" sobre su relación con el Papa Francisco y consideró que el pontífice respaldó la política social de su gobierno.



"A todo, a todo... Le dejé todos los papeles de todo lo que habíamos ampliado la ayuda social y le pareció muy bueno. Pero coincidimos en que es muy bueno si es transitorio. Si acá no se consigue crear trabajo del bueno, es un desastre. No podemos pasar 10 años como la década pasada con puro asistencialismo y no generación de empleo", dijo Macri.



En declaraciones a medios argentinos realizadas en Roma, el Presidente agregó: "Espero que sí, que se hayan terminado las especulaciones. Aunque eso no es parte de mi tarea, me parece que claramente se percibió un clima distendido. Le dejé un montón de información".



"Acá hubo personajes que se atribuyeron ser representantes del Papa y, más que ruido, aturdieron. Se han pasado dos o tres años diciendo una cantidad de cosas que lentamente chocaron con la realidad", agregó.



Macri dijo que también habló con el Papa "sobre el combate de la corrupción, que tiene que ser un antes y un después, pero que tiene que ser hecho desde el ejemplo por mi gobierno".



"Lo sancionatorio depende de la Justicia, sin intromisión de la política. Y él me dijo que tenía la misma idea. Los jueces no tienen por qué andar buscando que les bajen línea. La Justicia es independiente y tiene que hacerse cargo. Y en los tiempos razonables, no pueden ser eternos los procesos; tampoco pueden tener la velocidad que algunos pretenden. Es lamentable que la Justicia haya dicho que los delitos de corrupción no prescriben porque es reconocer su incapacidad", agregó.



En forma paralela, dijo que tiene "fe en la prudencia" de los sindicatos "en el entendimiento de lo que falta, del diagnóstico" y evaluó que "sector vamos a ir avanzando en acuerdos que mejoren las condiciones para que haya más empleo".



"Hay que desarrollar la paciencia. La Argentina viene de más de un lustro sin crecimiento, saboteándose con un sistema perverso de información errónea, violando institucionalmente los controles que tenía el país. Revertir todo eso, establecer en tan poco tiempo un sistema creíble es lo que ha generado semejante nivel de admiración de algunos. Más allá de que soy el primer ansioso, haber empezado a remontar el avión lentamente es más que positivo", remarcó.



Sobre las elecciones del año próximo, indicó: "Falta mucho... Pero la mayoría de los argentinos queremos un cambio, nos va a ir muy bien". Añadió que "va a haber muy pocos ministros como candidatos" porque su prioridad es que "trabajen" en resolver los "problemas de la gente".