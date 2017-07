Alejandro Finocchiaro "No se puede pagar por un servicio que no se prestó"

Aquí un repaso de las frases más importantes:





"Las paritarias las vamos a retomar de manera inmediata con Roberto Baradel y los demás sindicatos. Lo que pasó acá es que todos hicimos un parate ya que nos dimos cuenta que se daban las elecciones y esto condicionaba llegar a un acuerdo."



-"Aún no llegamos a un acuerdo salarial, lo que hicimos fue liquidar una suma atada a futuros aumentos. María Eugenia Vidal consideraba que los docentes no podían queda r postergados al conflicto. Además un 20 por ciento de docentes estaba con medidas de fuerza. Son sumas remunerativas."



-"Nosotros hubo cosas que advertimos desde el primer día, no es novedad que descontamos los días de paro. Dijimos que para nuestra administración los días no trabajados por huelga se respetan pero no se pagan. No se puede pagar por un servicio que no se prestó."



-"Nosotros también dijimos que los días de clases se iban a recuperar en las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno son para los alumnos, no para los docentes, ellos tienen receso. Si faltan días se extenderá el calendario en diciembre. La idea es que los chicos tengan dados todos los contenidos de la curricula."









Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la provincia de Buenas Aires, conversó con Luis Majul sobre la situación de los docentes bonaerenses.