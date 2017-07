Arroyo Salgado: "Queremos que nuestros peritos estén al margen de toda especulación"

Sandra Arroyo Salgado - jueza 05-06.mp3

La Jueza, Sandra Arroyo Salgado, habló con Luis Majul y explicó el cambio de perito de parte de la querellaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Es cierta la información que Alberto Nisman no estaba solo en el departamento?: "Esto no es así, lamentablemente hubo dos publicaciones que hizo Julio Blanc en Clarín y otra en el diario La Nación, pero al otro día la defensa de Diego Lagomarsino recusó a todos los peritos oficiales de gendarmería en base a este trascendido mediático que no se ajusta a la verdad, porque esta junta no ha hecho el debate."-"Ahora la querella le está pidiendo al juez y fiscal que participen de la junta interdisciplinaria para que estos trascendidos se eviten ya que entorpecen el avance de la investigación, echando un manto de sospecha."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA- Es confiable?: "Es una fuerza del orden nacional con un equipo de prestigio, el Ministerio de Seguri dad lo dotó de recursos necesarios y hay especialistas de diferentes disciplinas. La escena del crimen habla por si sola. Además es una fuerza de seguridad que no es sospechada, Alberto Nisman tenía la custodia de la policía Federal, Prefectura tuvo intervención omitiendo dar intervención al fiscal Federal."- El perito de tu parte fue contratado por la AFI?: "Nuestra preocupación es que el perito había hecho un trabajo serio, presentó un dictamen y cuando estamos a punto de llegar a un punto importante es contratado por la AFI. Nos preocupa que el equipo de la querella sea insospechable. La elección de Salcedo de pasar a un organismo que está sospechado de la muerte de Nisman afecta la trasparencia que necesitamos garantizar la causa. No queremos especulaciones. Ahora tendremos un nuevo perito, que es el Licencia Frigerio."-"Frigerio fue perito de Zulema Yo ma y de la muerte de una persona de Aduana."-"Lo importante sería que se pueda desarrollar un trabajo de los peritos de parte, y los peritos oficiales para que el resultado dé confianza."