Audio de la conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

Este lunes, en el programa de Luis Majul en Radio La Red, se difundió el audio completo.

El primer diálogo registrado es del 24 de junio de 2016 a las 22:18 y allí Parrilli hizo alusión a una entrevista que había dado a un canal de noticias donde denunció que su jefa era víctima de tareas de espionajes.

La segunda conversación es la más sugestiva: se produjo el 11 de julio de 2016 a las 9:52 y hablaron sobre las declaraciones que el exespía Horacio Antonio Stiuso había realizado en un reportaje publicado por el diario La Nación, donde calificó a la exmandataria como "una mujer loca" que "ya no tiene poder".

– Hola

– ¿Quién habla?

– Yo, Cristina, pelotudo.

...



Empezá a buscar todas las causas que le armamos...No que le armamos, que denunciamos a Stiuso.

¿Viste los diarios?

– No, todavía no me llegaron.

– Usá internet, pelotudo.