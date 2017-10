Campagnoli: "Me sorprendió la renuncia de Alejandra Gils Carbó, no sé si me gustaría reemplazarla"

José María Campagnoli - fiscal 31-10.mp3

"Me sorprendió la renuncia de Alejandra Gils Carbó"-"No sé si debería tener algún impacto, los fiscales de primera instancia resistieron los intentos de disciplinarlos después de mi suspensión. Puede ser que se sientan algunos más liberados."-"Hubo gente que se movilizó cuando me enjuiciaron y así volví a trabajar."-"No sé si me gustaría reemplazar a Gils Carbó, a mí me gusta ser fiscal de primera instancia y estar en contacto con los casos. Ahora si las autoridades de la República me convocan sería un honor y un deber, por todo el apoyo que me dieron."