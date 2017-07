Cristian Ritondo: La Salada "Funcionaba como una mafia porque había un Estado ausente"

Cristian Ritondo - Ministro de seguridad Bonaerense 22-06.mp3

El Ministro de seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, habló en #Majul910 sobre las mafias en la SaladaREPASÁ LAS MEJORES FRASES"Cristian Ritondo lideró la causa de La Salada, lo vi en Animales Sueltos."Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad Bonaerense: "Hubo una situación irregular durante muchos años, los únicos que denunciaban eran los Medios, un Gobierno que ponía como ejemplo La Salada, no pago de impuestos, Estado paralelo, donde se hacían robos planificados, asociaciones ilícitas que se adueñaron de un territorio; y la política, justicia y policía miraban para un costado. Ahora hay una visión de un presidente Mauricio Macri, de una gobernadora María Eugenia Vidal de dar lucha contra estas cosas, se le dio independencia a la Justicia para trabajar y mostrar la verdad."-"Las investiga ciones empezaron hace 15 meses con Escalera, trabajamos sobre tres asociaciones ilícitas, una encabezada por Jorge Castillo y otra Adrian Castillo."-"Si hay un Presidente que lleva al jefe de La Salada y lo lleva como modelo, lo hacía la ex presidente, todos los policías de la zona sabían y no denunciaba y cuando el Poder Judicial no actuaba, por acción u omisión es cómplice."AUDIO DE LA NOTALuis Majul, conductor: "La Presidente Cristina Fernández, Guillermo Moreno, Daniel Scioli llevaron a Castillo a Angola."Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad Bonaerense: "Arba, a cargo de Santiago Montoya había pedido allanamientos y fue cambiado Montoya, el que vino después descartó los allanamientos."- Cual es la situación de Martin Insaurralde?: "Cuando yo le pedí cosas al intendente me lo facilitó y nos felicit&oac ute; por el trabajo que hacíamos. Acá Macri y Vidal nos dijeron que nadie tiene coronita."-"Funcionaba como una mafia porque había un Estado ausente, La Alameda había hecho denuncias, también Elisa Carrió, otras personas, y el Estado estaba dormido, es decir la policía, la Justicia."-"Era ilegal por patotas, tenencia de armas, autos sin papeles, ocupación del territorio, evasión. Ahora la Justicia examina las computadoras del lugar."-"Ayer se detuvo a un hombre de la Prefectura, la policía Federal y dos de la Bonaerense."-"Cuando la gente votó a Macri y Vidal porque veía irregularidades como esta. El Presidente y La gobernadora están apoyando esta lucha."Majul dice que siempre denunciaba a Jorge CastilloCristian Ritondo, Ministro de Seguridad Bonaerense: "El Estado n o atendía las denuncias."- Majul acusa a Alberto SamidCristian Ritondo, Ministro de Seguridad Bonaerense: "El área que tiene que ver con la carne debe ser controlada más."-"Estoy contento con el equipo, con Conte Grand y el apoyo de María Eugenia Vidal."-"Los locales se destruyen por orden judicial."-"Hay policías detenidos como parte de la asociación ilícita, Asuntos Internos averigua el trabajo de otros policías, escuchas ilegales está investigando."Majul lo invita a La CornisaLuis Majul, conductor: "Yo discutí con Beto Casella diciendo que eran ilegales, que robaban al Estado, evadían impuestos, tenían talleres clandestinos."Hugo Macchiavelli, columnista: "Juan José Gómez Centurión encontró contenedores de rop a que venían del exterior y decían industria Argentina."Natalia Donato, columnista: "Estaba todo muy institucionalizado, había tour. La Came, que siempre venía denunciando, dice que el comercio ilegal moviliza 71 mil millones de pesos."Gustavo Noriega, columnista: "En lo político hay un cambio de la protección de esta gente, Castillo viajaba a Angola. El florecimiento de La Salada se da porque los precios de la ropa en Argentina es una locura de caro."Luis Majul, conductor: "Después la ves a Cristina Fernández haciéndose la Madre Teresa de Calcuta."