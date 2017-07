Daniel Angelici: "Ahora festejemos, después nuestro objetivo será la Copa Libertadores."

Daniel Angelici - Presidente de Boca 21-06.mp3



El Presidente de Boca, Daniel Angelici, habló ccon Luis Majul de cuales son los objetivos del Boca campeónREPASÁ LAS MEJORES FRASES-"Festejamos con familias, amigos, muy contentos por los socios que llenan el estadio, los empleados del Club, el cuerpo técnico, los jugadores."-"Fue un torneo con altibajos, desde que le ganamos a River en el Monumental seguimos primero, perdimos puntos, pero cuando debíamos ganar se mostró personalidad."- Compran a Ricardo Centurión?: "El lunes nos juntaremos con el cuerpo técnico para analizar los jugadores y ver el futuro de cada uno. Seguramente veremos como fue fuera de la cancha también."- Vuelve Carlos Tévez?: "Es algo que debe decidir él, nunca lo hemos charlado. Parte del campeonato se lo debemos a él."AUDIO DE LA NOTA-"Es posible traer a Carlos Tévez, nosotros no tenemos p roblemas económicos, hemos comprado manzanas en La Boca, el predio de Ezeiza, tenemos superávit. Es un Club que está bien. Nuestro objetivo es la Copa Libertadores."-"No es mi triunfo el campeonato, nosotros estamos para administrar el club, es cierto que Guillermo Barros Schelotto es un técnico que yo quería."- Dichos de Tévez- Riquelme: "Boca está por encima de los ídolos, no voy a opinar, me gustaría que los ex jugadores estén apoyando al Club, son referencia de muchos chicos."- Insultos en Mar del Plata: "Yo tuve diferencias con la peña de Mar del Plata, por eso sucedió."-"Tenemos intención que siga Guillermo Barros Schelotto como técnico."-"La pre temporada será en Estados Unidos."- Cargadas de Boca a River: "Es parte del folclore. No est amos enfrentados con River, el festejo del domingo será para los jugadores. Siempre con respeto."-"Me mandé un mensaje con Mauricio Macri que nos felicito."-"Estoy en los preparativos del festejo del domingo, por eso no estoy en Bahía Blanca."