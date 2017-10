Daniel Angelici "Le pasé mi celular a Messi y habló con Mauricio Macri"

Daniel Angelici - Presidente de Boca 11-10.mp3

-"Estamos muy contentos."- Messi saludó al Chiqui Tapia y a usted no?, o no lo vio?: "No me habrá visto, yo hablé con Lionel Messi antes del partido, venían con mucha tensión. Es muy lindo como se ganó y Lionel Messi metió tres goles, hay que aprender a disfrutar del mejor jugador del mundo y es argentino que es Lionel Messi."-"Hay que seguir trabajando pero más tranquilos por estar presentes en el Mundial de Rusia."-"Estamos en la reconstrucción de la selección nacional, lo importante era clasificar, después haremos la autocrítica necesaria. Los jugadores decidieron levantar la veda con los periodistas después de una reunión que tuvieron, por eso ayer salieron a ha blar."-"No hemos hablado de incorporar a Marcelo Tinelli, hace rato que no hablo con él, y siempre da un aporte importante."