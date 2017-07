Diego Santilli: "La principal preocupación de la gente es la inseguridad"

Diego Santilli - Vicejefe de Gobierno porteño 30-05.mp3

El Vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, habló con Luis MajulRepasá la notaDiego Santilli, Vicejefe de Gobierno porteño: "Notamos que repuntó el empleo privado y hay amplitud, tenemos acá más empresas y 11 mil puestos laborales."-"La búsqueda de empleo es búsqueda, el año pasado teníamos 3 mil oportunidades, esta vez tenemos 11 mil puestos y más empresas JP Morgan, Mostaza. El 70 por ciento de las personas que se presentaron buscando mejorar el empleo."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA- Seguridad- José Potocar: "La principal preocupación de la gente es la inseguridad, lo vemos cada vez que recorremos con Horacio Rodriguez Larreta los barrios. Estamos trabajando tras el traspaso de la policía."-"Está creciendo el despliegue de la policía de la Ciudad en los barrios, tenemos más cámaras, sistemas preventivos."- Hablan de la traffic blanca y la trata de mujeres: "Estamos atentos, hace tres meses tuvimos un episodio de una traffic en Flores, ellos perseguían a narcos y se desconfiaba de la traffic. El Ministro de Seguridad Ocampo está trabajando mucho."- Les molesta la presencia de Martín Lousteau en la campaña: "No para nada, el 14 de julio empieza la campaña, nuestra prioridad es el Metrobus, mejorar los hospitales, pero no molesta para nada, es una competencia."- Participación de funcionarios en Showmatch: "A mí me parece divertido descontr acturar."- River: "Acompaño a Rodolfo D'Onofrio, tenemos un gran equipo, actitud y el mejor técnico, estamos para la Copa y el Torneo."