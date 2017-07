Eduardo Bucca: "Mauricio Macri debe sensibilizarse y corregir el rumbo de la Argentina que para nada es bueno"

Eduardo Bucca - Intendente de Bolivar 03-07.mp3



El Intendente de Bolivar, Eduardo Bucca, hablo en #Majul910 dle gobierno actual, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Pensar que los votos tienen dueños es parte de la vieja política, nosotros empezamos a transitar un camino que se inicia y no termina en octubre, es empezar a construir una alternativa de este Gobierno no que lleva a la Argentina a un buen rumbo."AUDIO DE LA NOTA-"Aspiramos a llegar al electorado, tenemos un electorado que se acerca al Frente Renovador, que es débil, y que Florencio Randazzo en la medida que se lo escuche puede lograr una gran aceptación del electorado, y también el votante de Cambiemos que se encuentra frustrado y desencantado porque Mauricio Macri no cumplió ninguna de sus promesas de campaña."-"Randazzo se hace cargo de los errores del Gobierno y sus logros en el tema de DNI, pasaportes, ferrocarriles. En Bolívar yo cump lí con lo que prometí por eso los vecinos me eligieron. Nosotros haremos una propuesta concreta y no viable."-"Es una elección legislativa, Mauricio Macri seguirá siendo el presidente, y debe sensibilizarse y corregir el rumbo de la Argentina que para nada es bueno."-"Estoy llegando a Tandil, el Polo tecnológico, parque industrial y la universidad; los tres puntos están en problemas."- Procesamientos de Cristina Fernandez: "Hay muchas estructuras del Estado que deben ser más eficientes, los organismo de control, la Justicia debe actuar."-"Hay corruptos en todos los partidos políticos. Los que afanaron los últimos años deben ir presos."