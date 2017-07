Eduardo Costa: "El Kirchnerismo es una organización delictiva"

Eduardo Costa - Diputado de Santa Cruz 05-07.mp3

El Diputado de Santa Cruz, Eduardo Costa, habló con Luis Majul de varios temas, entre ellos De Vido y Yacimiento Río TurbioREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Esto es un complejo que tiene una mina y dos usinas a carbón que a la Argentina le salen tres veces más de lo que costaron en el mercado. En la mina se invirtió mucho dinero y producía lo mismo que en 1956. No es un escándalo, no sorprende a nadie, el Kirchnerismo es una organización delictiva que tomaba y utilizaba al Estado. Sacaba parte del Fondo Publico que iba al sector privado, esto pasó en Skanska, Odebrecht, Sueños Compartidos, Tupac Amaru, Lázaro Baez, Cristobal López. Lo más extraordinario es que esté avanzando."AUDIO DE LA NOTA-"Se presentaron 23 causas penales, entonces el fiscal dijo, acá hay una organización criminal. Se entiende que no es un hecho aislado."-"La mina cuando ingresamos p roducía lo mismo que en 1956 y debía tener tecnología, los mineros debían trabajar sin riesgo. Por otro lado, se invirtió mucho en las usinas y falta terminarlas. Con la plata que se invirtió deberíamos haber encontrado el doble de capacidad de las usinas."-Nota de La Nación sobre los mineros: "Yacimiento carboníferos Río Turbio es la antigua YPF. Menem no quería las empresas estatales, entonces la concesionó, se la dieron a Taselli. Daniel Cameron estaba allí para controlar. Taselli se llevó toda la plata, y no invirtió en seguridad. Murieron mineros, los responsables fueron Cameron y el Gobierno nacional."-"Yo el año pasado pedí la expulsión de la Cámara a Julio De Vido, en eso nos diferenciamos del Pro, porque ellos hablan de sacarle fuero."-"De Vido debe tener 170 causas pena les."-"En el tren de turismo Eva Perón se firmó un convenio con la Universidad tecnológica. Se pasó plata desde el Ministerio de Planificación a la Fundación de Julio De Vido."Luis Majul, conductor: "Juan José Campanella dice que la corrupción no tape el desastre que hicieron en la gestión.