Elisa Carrió: "Es irrompible Cambiemos, pero el tema es que me tienen que defender"

La Diputada, Elisa Carrió, habló en #Majul910 con Luis Majul y se refirió entre otras cosas a la situación de espionajeREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Espionaje: "Se está investigando todo, quédense tranquilos, fui al Juez Di Lello, se va a avanzar en las denuncias falsas."- Sobre el Juez Freiler: "El juez tiene un patrimonio escandaloso no es culpa del Gobierno, la gran vergüenza es la universidad publica. No se olviden que los consejeros, representantes académicos, representan a las facultades de derecho del país, que un representante como Candis garantice la impunidad por corrupción, enriquecimiento y mal desempeño de un juez es una vergüenza nacional, junto con la Cámpora."-"La degradación de las instituciones es tal, que un grupo de jueces de la Campora, por defender a Cristina Fernández, mantengan a un Juez que no puede caminar por la calle."