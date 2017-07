Fausto Spotorno: suba del dólar : "no hay que preocuparse, lo raro fue lo rápido"

Fausto Spotorno - director del Centro de Estudio Orlando Ferreres 05-07.mp3

El director del Centro de Estudio Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, habló con Luis Majul sobre la suba del dólar, es preocuante?REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Con esta suba del dólar no hay que preocuparse, lo raro fue lo rápido, es un activo que se mueve, es volátil. Parte de esta suba se da por la volatilidad del mercado cambiario."-"Cuando se hicieron los presupuestos del 2017 las empresas pensaban en un dólar que iba a estar a fin de año en 18.5 pesos. Es un dólar previsto."AUDIO DE LA NOTA-"El año pasado a esta altura del año el dolar también había pegado un salto y eso es porque la gente cobraba el aguinaldo. Todo el mes de junio es complicado, las empresas sacan plata de los Bancos porque hay que pagar ganancia, se pagan jubilaciones. Toda la plata que sale se va al dólar."- La presión del dólar se traslada a los precios: "Yo creo que por ahora no, pero si sube más va a ir a precios."- Sube la nafta, expensas, Prepagas: "La inflación de junio estará cerca de 2 por ciento, 1.8, 1.9."-"La economía está mejor, bien no está. Tenes un déficit fiscal que si sumas Banco Central, Nación, provincias está alto. La inflación está mejorando, la economía crece despacio, hay mucha presión tributaria."