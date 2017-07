Federico Andahazi "El fanático es alguien que razona por la cabeza de su líder"

El escritor visitó los estudios de Radio La Red y charló con Luis Majul sobre su nuevo libro y la actualidad política.

- Describe el libro: El Equilibrista. "El personaje se ensaña contra un Partido político. Como se ensañaron con Daniel Scioli. Cristina Fernandez tiene un grado de sadismo."



-"Daniel Scioli era el complemento perfecto porque es masoquista. Néstor Kirchner lo humilló."



- "La historia ocultó muchos personajes."



- Habla de la madre de la patria



- Situación de Milagro Sala: "Con Milagro Sala pasó lo mismo que pasó con todo lo que tocó el Kirchnerismo. Ella es una persona de abajo, estuvo presa, y ahora es como negar la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, lo que pasa que Los De Vido, Shocklender se escondieron dent ro de las Madres. Sirvieron para ocultar la corrupción que fue el kirchnerismo. Lo mismo pasó con Milagro Sala, pasó a ser el símbolo de la corrupción obscena."



- Muchos kirchneristas creen que son el bien y los demás el mal: "Yo hablo en el libro de como es el lavado del cerebro. Mi hija fue a una escuela Cooperativa y le bajaban mucha línea."



-"El kirchnerista no ve lo que hicieron mal, vos tenes a Néstor Kirchner abrazando una caja fuerte, es terrible, vos lo podes mostrar y la gente no lo ve. El fanático es alguien que razona por la cabeza de su líder."



Audio Completo

andahazi audio 1905.mp3

Federico Andahazi, psicólogo y escritor argentino: "Cuando presenté El príncipe en cada país me decían a quién les representaba, acá a Menem."-"Cuando fue el tema de Dilma no me gustó la forma en que la removieron, no se olía corrupción, era un error político, lo que pasa ahora es una crónica anunciada, todos sabíamos quién era Temer."-"La corrupción sustituye a la política."