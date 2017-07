Felipe Solá: "Sturzenegger te premia por timbear y ganar plata sin laburar."

Felipe Solá - pre candidato a diputado del Frente 1País 27-06.mp3

El pre candidato a diputado del Frente 1País, Felipe Solá, habló con Luis Majul de su equipo con propuesta concretasREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Grieta- Alternativa: "Yo creo que en Argentina hay un partido de la grieta, serían dos, que se necesitan para copar el panorama político haciendo una grieta como tema central, que no permite pensar el país. Argentina tiene una economía estancada hace casi 10 años. Es un país que viene cayendo."-"La sociedad tiende a ser achicada, la grieta prolonga la situación. La gente trata de vivir, no crecer y ya pasó la grieta."AUDIO DE LA NOTA-"Si vos te paras en una esquina y le decis que no tiene que votar a Cristina Fernández, te dice bueno tenes razón, pero me voy a Rapipago, si le decis no votes el neoliberalismo de Macri, pasa lo mismo. Nosotros tenemos un equipo con propuesta concretas."